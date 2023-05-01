01 мая 2023
30 апреля 2023

Тюменцев начали наказывать за посещение лесов

© Служба новостей «URA.RU»
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В Тюменской области действует особый противопожарный режим, который запрещает посещение лесов Фото:

Жителей Тюменской области начали штрафовать за посещение лесов. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией. С 3 апреля на территории региона действует особый противопожарный режим, который подразумевает, в частности, запрет на посещение лесов.

«С начала действия особого противопожарного режима несколько нарушителей были выявлены на территории лесных массивов. Им грозят крупные штрафы. К некоторым подобная мера уже была применена», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.

В Информационный центр правительства Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

Ранее агентство писало о том, что особый противопожарный режим на территории Тюменской области будет действовать до 13 мая. Местные власти ввели запрет на посещение лесов, проведение пожароопасных работ, разведение костров, сжигание мусора, пал сухой травы и использование пиротехники. Нарушителям грозят крупные штрафы.

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Жителей Тюменской области начали штрафовать за посещение лесов. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией. С 3 апреля на территории региона действует особый противопожарный режим, который подразумевает, в частности, запрет на посещение лесов. «С начала действия особого противопожарного режима несколько нарушителей были выявлены на территории лесных массивов. Им грозят крупные штрафы. К некоторым подобная мера уже была применена», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. В Информационный центр правительства Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Ранее агентство писало о том, что особый противопожарный режим на территории Тюменской области будет действовать до 13 мая. Местные власти ввели запрет на посещение лесов, проведение пожароопасных работ, разведение костров, сжигание мусора, пал сухой травы и использование пиротехники. Нарушителям грозят крупные штрафы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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