Тюменцев начали наказывать за посещение лесов

В Тюменской области действует особый противопожарный режим, который запрещает посещение лесов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жителей Тюменской области начали штрафовать за посещение лесов. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией. С 3 апреля на территории региона действует особый противопожарный режим, который подразумевает, в частности, запрет на посещение лесов.

«С начала действия особого противопожарного режима несколько нарушителей были выявлены на территории лесных массивов. Им грозят крупные штрафы. К некоторым подобная мера уже была применена», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.

В Информационный центр правительства Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

Ранее агентство писало о том, что особый противопожарный режим на территории Тюменской области будет действовать до 13 мая. Местные власти ввели запрет на посещение лесов, проведение пожароопасных работ, разведение костров, сжигание мусора, пал сухой травы и использование пиротехники. Нарушителям грозят крупные штрафы.