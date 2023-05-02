Сорвались торги по продаже имущества челябинского рудника

Торги в Бакале признаны несостоявшимися Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Бакале не состоялись торги по продаже с арендой имущества терпящего финансовые трудности ООО «Бакальское рудоуправление» («БРУ», Челябинская область). Как следует из данных платформы организации торгов, лоты включали два здания и земельные участки.

«Аукцион по продаже нежилого здания общежития и аренде земельного участка площадью 2,6 тысячи кв метров не состоялся. Вид торгов: реализацию имущества должников», — говорится в сообщении площадки проведения торгов.

На торги было выставлено два лота. Здание бывшего общежития площадью 1,1 тысячи кв метров можно было купить, а земельный участок для разработки полезных ископаемых площадью 2,6 тысячи кв метров — арендовать. Начальная цена лота составила почти 15,7 млн рублей. Второй лот с первоначальной стоимостью в 8,1 млн рублей включал продажу здания еще одного общежития площадью 718 кв метров и аренду земельного участка, на котором располагаются ремонтно-строительный цех, промплощадка и автоцех.

Торги должны были пройти 27 апреля. Заложенное имущество выставлялось на аукцион впервые, но покупателя не нашлось. В настоящий момент на продажу выставлено арестованное имущество ликвидированного юрлица ОАО «Бакальские рудники». Компания была зарегистрирована по тому же адресу, что и «БРУ». Приобрести предлагается два лота совокупно за 52,8 млн рублей. Один из них включает комплекс из девятнадцати зданий и сооружений цеха производства взрывных работ с арендой земельного участка под объектами. В рамках другого лота предлагается комплекс благоустройства цеха взрывных работ. Повторные торги состоятся 19 мая.

В арбитражном суде слушается дело о банкротстве «БРУ». В феврале в Бакале возникла угроза полной остановки деятельности рудника. Без работы могли остаться 800 рабочих. Конечным бенефициаром компании, по данным URA.RU, выступает бизнесмен Владислав Шацилло. Формально собственниками рудоуправления являются, согласно информации СБИС, международная коммерческая компания в Виргинских островов «Атоп интернейшенл груп лимитед» (доля примерно в 75%) и ООО «Сибпроминициатива» из Кемерово. Основная часть активов «БРУ» находится в Бакале, часть — в Сосновском районе. Добывающее железную руду предприятие имеет задолженность в сумме 3,5 млрд рублей. Региональное правительство предприняло ряд шагов для нормализации положения компании. Получить комментарий Шацилло URA.RU не удалось.