ГУФСИН по Пермскому краю закупило 30 телевизоров

02 мая 2023 в 14:23 Размер текста - 17 +

Стоимость партии телевизоров составила 351 тысяча рублей Фото: Анна Майорова © URA.RU База материально-технического и военного снабжения ГУФСИН по Пермскому краю закупило для ведомства 30 телевизоров. Информация о закупочной сессии размещена на сайте единого агрегатора торговли «Березка». «Наименование товара (работы, услуги): телевизоры. Грузополучатель: ФКУ БМТи ВС ГУФСИН России по Пермскому краю (г. Пермь, ул. Василия Васильева, 27)», — указано в представленной информации. Начальная (максимальная) цена контракта составила 384 тысяч рублей. Победителем закупки признан предприниматель Александр Шапошников, снизивший цену до 351 тысячи рублей. Контракт с поставщиком подписан 28 апреля. Согласно указанным техническим требованиям, телевизоры должны иметь диагональ не менее 45 дюймов, разрешение 1080p FullHD, а также цифровые тюнеры DVB-T2. Для каких именно целей приобретены телевизоры, в подведомственной пермскому ГУФСИН организации URA.RU пояснить отказались, в пресс-службу ведомства направлен запрос. Ранее силовики объявили о закупке камер видеонаблюдения. URA.RU рассказывало также, что администрации губернатора Пермского края закупит офисную мебель, изготовленную ИК-35. Цена контракта составила почти 700 тысяч рублей.

База материально-технического и военного снабжения ГУФСИН по Пермскому краю закупило для ведомства 30 телевизоров. Информация о закупочной сессии размещена на сайте единого агрегатора торговли «Березка». «Наименование товара (работы, услуги): телевизоры. Грузополучатель: ФКУ БМТи ВС ГУФСИН России по Пермскому краю (г. Пермь, ул. Василия Васильева, 27)», — указано в представленной информации. Начальная (максимальная) цена контракта составила 384 тысяч рублей. Победителем закупки признан предприниматель Александр Шапошников, снизивший цену до 351 тысячи рублей. Контракт с поставщиком подписан 28 апреля. Согласно указанным техническим требованиям, телевизоры должны иметь диагональ не менее 45 дюймов, разрешение 1080p FullHD, а также цифровые тюнеры DVB-T2. Для каких именно целей приобретены телевизоры, в подведомственной пермскому ГУФСИН организации URA.RU пояснить отказались, в пресс-службу ведомства направлен запрос. Ранее силовики объявили о закупке камер видеонаблюдения. URA.RU рассказывало также, что администрации губернатора Пермского края закупит офисную мебель, изготовленную ИК-35. Цена контракта составила почти 700 тысяч рублей.