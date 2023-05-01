ГУФСИН по Пермскому краю закупило 30 телевизоров

База материально-технического и военного снабжения ГУФСИН по Пермскому краю закупило для ведомства 30 телевизоров. Информация о закупочной сессии размещена на сайте единого агрегатора торговли «Березка».
«Наименование товара (работы, услуги): телевизоры. Грузополучатель: ФКУ БМТи ВС ГУФСИН России по Пермскому краю (г. Пермь, ул. Василия Васильева, 27)», — указано в представленной информации. Начальная (максимальная) цена контракта составила 384 тысяч рублей. Победителем закупки признан предприниматель Александр Шапошников, снизивший цену до 351 тысячи рублей. Контракт с поставщиком подписан 28 апреля.
Согласно указанным техническим требованиям, телевизоры должны иметь диагональ не менее 45 дюймов, разрешение 1080p FullHD, а также цифровые тюнеры DVB-T2. Для каких именно целей приобретены телевизоры, в подведомственной пермскому ГУФСИН организации URA.RU пояснить отказались, в пресс-службу ведомства направлен запрос. Ранее силовики объявили о закупке камер видеонаблюдения.
URA.RU рассказывало также, что администрации губернатора Пермского края закупит офисную мебель, изготовленную ИК-35. Цена контракта составила почти 700 тысяч рублей.
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