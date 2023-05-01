01 мая 2023
30 апреля 2023

ГУФСИН по Пермскому краю закупило 30 телевизоров

© Служба новостей «URA.RU»
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Стоимость партии телевизоров составила 351 тысяча рублей Фото:

База материально-технического и военного снабжения ГУФСИН по Пермскому краю закупило для ведомства 30 телевизоров. Информация о закупочной сессии размещена на сайте единого агрегатора торговли «Березка».

«Наименование товара (работы, услуги): телевизоры. Грузополучатель: ФКУ БМТи ВС ГУФСИН России по Пермскому краю (г. Пермь, ул. Василия Васильева, 27)», — указано в представленной информации. Начальная (максимальная) цена контракта составила 384 тысяч рублей. Победителем закупки признан предприниматель Александр Шапошников, снизивший цену до 351 тысячи рублей. Контракт с поставщиком подписан 28 апреля.

Согласно указанным техническим требованиям, телевизоры должны иметь диагональ не менее 45 дюймов, разрешение 1080p FullHD, а также цифровые тюнеры DVB-T2. Для каких именно целей приобретены телевизоры, в подведомственной пермскому ГУФСИН организации URA.RU пояснить отказались, в пресс-службу ведомства направлен запрос. Ранее силовики объявили о закупке камер видеонаблюдения.

URA.RU рассказывало также, что администрации губернатора Пермского края закупит офисную мебель, изготовленную ИК-35. Цена контракта составила почти 700 тысяч рублей.

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База материально-технического и военного снабжения ГУФСИН по Пермскому краю закупило для ведомства 30 телевизоров. Информация о закупочной сессии размещена на сайте единого агрегатора торговли «Березка». «Наименование товара (работы, услуги): телевизоры. Грузополучатель: ФКУ БМТи ВС ГУФСИН России по Пермскому краю (г. Пермь, ул. Василия Васильева, 27)», — указано в представленной информации. Начальная (максимальная) цена контракта составила 384 тысяч рублей. Победителем закупки признан предприниматель Александр Шапошников, снизивший цену до 351 тысячи рублей. Контракт с поставщиком подписан 28 апреля. Согласно указанным техническим требованиям, телевизоры должны иметь диагональ не менее 45 дюймов, разрешение 1080p FullHD, а также цифровые тюнеры DVB-T2. Для каких именно целей приобретены телевизоры, в подведомственной пермскому ГУФСИН организации URA.RU пояснить отказались, в пресс-службу ведомства направлен запрос. Ранее силовики объявили о закупке камер видеонаблюдения. URA.RU рассказывало также, что администрации губернатора Пермского края закупит офисную мебель, изготовленную ИК-35. Цена контракта составила почти 700 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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