Рэпер из Донбасса требует отменить концерт нерукопожатного артиста в Екатеринбурге

Рэпер Аким Апачев потребовал отменить концерт Loqiemean в Екатеринбурге

Екатеринбуржцы могут лишиться концерта Loqiemean после проверок ведомств Фото: Размик Закарян © URA.RU

Концерт рэпера Loqiemean, который должен выступить в Екатеринбурге 14 мая в концерт-холле «Свобода», оказался под угрозой срыва. Его гастроли по России требует отменить донбасский рэпер и военный корреспондент Аким Апачев. Причиной стали ранние высказывания Loqiemean, дискредитирующие ВС РФ.

«Loqiemean, ты следующий. Мы идем за тобой», — коротко написал Апачев в своих соцсетях и приложил видео, где рэпер осуждает спецоперацию на Украине. Как сообщает telegram-канал Mash, донбасский артист уже направил обращения в Генпрокуратуру, Следственный комитет, Минкульт, МВД и Администрацию президента.

После начала СВО Loqiemean (настоящее имя Роман Худяков) уехал в Казахстан, однако спустя год решил отравиться в турне по России. Первый концерт в рамках тура запланирован на 8 мая в Новосибирске.

Ранее источник telegram-канала SHOT сообщил, что Минкульт РФ проверяет рэпера Басту. В ведомство пришло два заявления с требованием отменить концерт артиста в Ставрополе из-за его непатриотичного высказывания в интервью блогеру Анастасии Ивлеевой.