Российское военно-историческое общество назвало сроки денацификации Украины

Глава Российского военно-исторического общества: денацификация Украины продлится после СВО

08 мая 2023 в 11:08 Размер текста - 17 +

Историк Михаил Мягков уверен, что денацификация Украины займет десятки лет Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Денацификация Украины продолжится после завершения специальной военной операции (СВО) и потребует десятки лет. Такое мнение в интервью URA.RU выразил научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков. «Денацификация включает в себя наказание военных преступников, исключение их из всех органов власти, а также школьное образование и просвещение. Чтобы провести денацификацию Третьего рейха потребовалось минимум 30 лет. В Восточной части Германии (ГДР) она проходила последовательно, а в Западной Германии нет, поэтому мы видим на территории ФРГ ростки нацизма. Денацификация не закончится с нашей победой, это длительный процесс», — сказал Михаил Мягков. Историк особо подчеркнул важность образования в борьбе с нацизмом. По его словам, в учебниках истории в прибалтийских странах и Украине после 90-х годах Великая Отечественная война называется советско-нацистской, в начале Второй мировой обвиняются в равной степени Гитлер и Сталин, «бандеровцы» представлены не в качестве убийц, а национальными героями. Из-за этого сформировалось несколько поколений украинцев с искаженным представлением о происходившем тогда и сегодняшних событиях, подытожил эксперт. Единые учебники истории под редакцией помощника президента РФ Владимира Мединского поступят в школы к 1 сентября. В книгах для старших классов будет раздел о спецоперации. Также книги будут переданы в учебные заведения в новых регионах РФ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Денацификация Украины продолжится после завершения специальной военной операции (СВО) и потребует десятки лет. Такое мнение в интервью URA.RU выразил научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков. «Денацификация включает в себя наказание военных преступников, исключение их из всех органов власти, а также школьное образование и просвещение. Чтобы провести денацификацию Третьего рейха потребовалось минимум 30 лет. В Восточной части Германии (ГДР) она проходила последовательно, а в Западной Германии нет, поэтому мы видим на территории ФРГ ростки нацизма. Денацификация не закончится с нашей победой, это длительный процесс», — сказал Михаил Мягков. Историк особо подчеркнул важность образования в борьбе с нацизмом. По его словам, в учебниках истории в прибалтийских странах и Украине после 90-х годах Великая Отечественная война называется советско-нацистской, в начале Второй мировой обвиняются в равной степени Гитлер и Сталин, «бандеровцы» представлены не в качестве убийц, а национальными героями. Из-за этого сформировалось несколько поколений украинцев с искаженным представлением о происходившем тогда и сегодняшних событиях, подытожил эксперт. Единые учебники истории под редакцией помощника президента РФ Владимира Мединского поступят в школы к 1 сентября. В книгах для старших классов будет раздел о спецоперации. Также книги будут переданы в учебные заведения в новых регионах РФ.