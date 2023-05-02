Умер Валентин Юдашкин

Юдашкину было 59 лет
На 60-м году жизни скончался известный российский модельер Валентин Юдашкин. Об этом сообщили в пресс-службе «Первого канала».
«Печальная новость. Не стало Валентина Юдашкина. Об этом сообщила его супруга. Гениальный модельер, признанный мастер мировой моды. Его наряды носили звезды шоу-бизнеса, театра и кино, а показы всегда приковывали огромное внимание» — сообщили на «Первом канале».
Последние месяцы модельер боролся с раком. Ему было 59 лет.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!
Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!