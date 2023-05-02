Умер Валентин Юдашкин

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ММКФ. Вечер Благотворительного фонда «Русский Силуэт» – «Большое кино. Звезды для звезд». Москва , юдашкин валентин
Юдашкину было 59 лет Фото:

На 60-м году жизни скончался известный российский модельер Валентин Юдашкин. Об этом сообщили в пресс-службе «Первого канала».

«Печальная новость. Не стало Валентина Юдашкина. Об этом сообщила его супруга. Гениальный модельер, признанный мастер мировой моды. Его наряды носили звезды шоу-бизнеса, театра и кино, а показы всегда приковывали огромное внимание» — сообщили на «Первом канале».

Последние месяцы модельер боролся с раком. Ему было 59 лет.

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На 60-м году жизни скончался известный российский модельер Валентин Юдашкин. Об этом сообщили в пресс-службе «Первого канала». «Печальная новость. Не стало Валентина Юдашкина. Об этом сообщила его супруга. Гениальный модельер, признанный мастер мировой моды. Его наряды носили звезды шоу-бизнеса, театра и кино, а показы всегда приковывали огромное внимание» — сообщили на «Первом канале». Последние месяцы модельер боролся с раком. Ему было 59 лет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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