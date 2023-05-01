В Пермском крае популярный туристический маршрут ограничили из-за высокой воды в реке

В Пермском крае на реке Вижай вода поднялась настолько, что пройти под некоторыми мостами туристам-водникам стало опасно. В региональном минтуризма предупреждают, что сплав стоит завершить раньше и не заходить на территорию Пашийского металлургическо-цементного завода.
«В районе поселка Пашия Горнозаводского городского округа на участке территории Пашийского металлургическо-цементного завода невозможно прохождения маршрута под мостами из-за высокого уровня воды. Окончание маршрута необходимо запланировать в микрорайоне Вижайский прииск», — сообщает минтуризма.
Аналогичная ситуация с уровнем воды в Вижае складывается ежегодно в разные даты в зависимости от погодных условий. В 2022 году туристический маршрут пришлось сократить уже конце апреля.
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