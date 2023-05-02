В парках Челябинска отменили концерты ко Дню Победы

В парках Челябинска отменили мероприятия ко Дню Победы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В городских парках Челябинска отменили мероприятия в честь празднования 9 мая. Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе мэрии Челябинска.

«Принято решение не проводить мероприятия в парках города. На основании рекомендаций оперативного штаба», — сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии Челябинска.

В парке «Сад Победы» и городском саду имени А.С. Пушкина telegram-каналу « Челябинск, который смог» уточнили, что программы отменили во всех парках. Мероприятия планируют только на площади Революции. В парке имени Ю.А. Гагарина отсутствие концерта подтвердили.

Власти отменили праздничный фейерверк 1 мая. Такие меры были приняты мэрией на основании рекомендаций оперативного штаба.