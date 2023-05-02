Дизайнер Лисовец указал на заслугу Юдашкина, приблизившего российских звезд к голливудским

02 мая 2023 в 15:59 Размер текста - 17 +

Юдашкин (в черном костюме по центру) был другом целого поколения артистов, считает Владислав Лисовец Фото (архив): Антон Белицкий © URA.RU Российский модельер, академик Российской академии художеств Валентин Юдашкин одевал целое поколение российских звезд (Филипп Киркоров, Алла Пугачева, Людмила Гурченко, Лариса Долина и т. д.), стараясь приблизить их внешне к эталонам Голливуда. Об этом в беседе с URA.RU рассказал эксперт моды, стилист, дизайнер и телерадиоведущий Владислав Лисовец. «Вы знаете, это очень важная фигура. Друг всей эстрады, всего поколения России с 90-х годов. Олицетворение красоты России. Человек, который делал невероятные платья и помогал нашим артистам хоть как-то приблизиться к Голливуду. Такой помощник целому поколению артистов. Это, конечно же, просто катастрофа [его смерть]. Невероятный, добрый, не заносчивый, интеллигентный. Это тоже редкий случай, как и Вячеслав Зайцев [модельер], когда человек такой невероятно приятный, умеющий себя вести, с хорошими манерами, с манерами той культурной, я бы даже сказал, дореволюционной России, чего очень мало среди, и в том числе, дизайнеров. То есть, он был олицетворением той самой культуры, на которую стоило всем равняться», — объяснил Владислав Лисовец. Дизайнер признался, что смерть Валентина Юдашкина и Вячеслава Зайцева (ушел из жизни 30 апреля) являются катастрофой для страны. «Я уже боюсь, что будет дальше, честно говоря. Это уже просто катастрофа для страны. Правда. Особенно в такое время непростое», — подчеркнул Лисовец. Валентин Юдашкин ушел из жизни 2 мая после продолжительной болезни. В октябре ему исполнилось бы 60 лет. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российский модельер, академик Российской академии художеств Валентин Юдашкин одевал целое поколение российских звезд (Филипп Киркоров, Алла Пугачева, Людмила Гурченко, Лариса Долина и т. д.), стараясь приблизить их внешне к эталонам Голливуда. Об этом в беседе с URA.RU рассказал эксперт моды, стилист, дизайнер и телерадиоведущий Владислав Лисовец. «Вы знаете, это очень важная фигура. Друг всей эстрады, всего поколения России с 90-х годов. Олицетворение красоты России. Человек, который делал невероятные платья и помогал нашим артистам хоть как-то приблизиться к Голливуду. Такой помощник целому поколению артистов. Это, конечно же, просто катастрофа [его смерть]. Невероятный, добрый, не заносчивый, интеллигентный. Это тоже редкий случай, как и Вячеслав Зайцев [модельер], когда человек такой невероятно приятный, умеющий себя вести, с хорошими манерами, с манерами той культурной, я бы даже сказал, дореволюционной России, чего очень мало среди, и в том числе, дизайнеров. То есть, он был олицетворением той самой культуры, на которую стоило всем равняться», — объяснил Владислав Лисовец. Дизайнер признался, что смерть Валентина Юдашкина и Вячеслава Зайцева (ушел из жизни 30 апреля) являются катастрофой для страны. «Я уже боюсь, что будет дальше, честно говоря. Это уже просто катастрофа для страны. Правда. Особенно в такое время непростое», — подчеркнул Лисовец. Валентин Юдашкин ушел из жизни 2 мая после продолжительной болезни. В октябре ему исполнилось бы 60 лет.