Дизайнер Лисовец указал на заслугу Юдашкина, приблизившего российских звезд к голливудским

Российский модельер, академик Российской академии художеств Валентин Юдашкин одевал целое поколение российских звезд (Филипп Киркоров, Алла Пугачева, Людмила Гурченко, Лариса Долина и т. д.), стараясь приблизить их внешне к эталонам Голливуда. Об этом в беседе с URA.RU рассказал эксперт моды, стилист, дизайнер и телерадиоведущий Владислав Лисовец.
«Вы знаете, это очень важная фигура. Друг всей эстрады, всего поколения России с 90-х годов. Олицетворение красоты России. Человек, который делал невероятные платья и помогал нашим артистам хоть как-то приблизиться к Голливуду. Такой помощник целому поколению артистов. Это, конечно же, просто катастрофа [его смерть]. Невероятный, добрый, не заносчивый, интеллигентный. Это тоже редкий случай, как и Вячеслав Зайцев [модельер], когда человек такой невероятно приятный, умеющий себя вести, с хорошими манерами, с манерами той культурной, я бы даже сказал, дореволюционной России, чего очень мало среди, и в том числе, дизайнеров. То есть, он был олицетворением той самой культуры, на которую стоило всем равняться», — объяснил Владислав Лисовец.
Дизайнер признался, что смерть Валентина Юдашкина и Вячеслава Зайцева (ушел из жизни 30 апреля) являются катастрофой для страны. «Я уже боюсь, что будет дальше, честно говоря. Это уже просто катастрофа для страны. Правда. Особенно в такое время непростое», — подчеркнул Лисовец.
Валентин Юдашкин ушел из жизни 2 мая после продолжительной болезни. В октябре ему исполнилось бы 60 лет.
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