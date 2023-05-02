Челябинским грибникам дали советы, как избежать отравления

Специалист-миколог Красуцкий рассказал челябинцам, как избежать отравления грибами Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Челябинским грибникам дали советы, как определить опасные виды и избежать отравления ими. Рекомендации по просьбе URA.RU озвучил доктор биологических наук, профессор кафедры общей экологии Челябинского госуниверситета (ЧелГУ) Борис Красуцкий.

«В Челябинской области не так много ядовитых, опасных для человека грибов. Встречаются они довольно редко. Необходимо хорошо знать по внешним признакам съедобные грибы и избегать неизвестные», — рассказал URA.RU Красуцкий.

В регионе растут смертельно ядовитые грибы: белая поганка, пантерный и весенний мухоморы, краснеющая волоконница, горный паутинник, окаймленная галерина, оловянная энтолома. Среди слабо ядовитых представлены желтокожий шампиньон, красный, ярко-желтый и королевский мухоморы, лимонно-желтый ложнодождевик и некоторые другие.

Ядовитые и опасные грибы можно отличить либо по неприятному запаху, либо по внешним признакам, которые необходимо знать. Лучше избегать сомнительные грибы. Есть много малоизвестных съедобных грибов, но не стоит экспериментировать.

Эксперт дополнил, что симптомы отравления грибами могут быть разнообразными. Оно сопровождается головной болью, головокружением, тошнотой, нарушением двигательных функций, болью в области печени и другими симптомами.

Кроме того, грибники должны помнить, что:

Червивость грибов — не показатель их съедобности.

В старых, переросших грибах могут содержаться нежелательные вещества.

Грибы из промзон и с обочин дорог могут содержать токсины.

Подозрительные грибы нельзя класть в одну корзину, их споры могут попасть на другие грибы, которые придется выбросить.

Из 30 краснокнижных видов грибов в регионе сбор двух преследуется по закону.

Нельзя разорять грибницу полностью, необходимо оставлять часть грибов для обеспечения будущего урожая.