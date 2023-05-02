02 мая 2023

Главврач Курганской областной больницы №2 увольняется после критики Шумкова

© Служба новостей «URA.RU»
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День Курганской области в АСИ. Москва, шумков вадим
Губернатор раскритиковал руководство больницы из-за ремонта Фото:

Главный врач Курганской областной больницы №2 Владимир Герасимов написал заявление на увольнение. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к сфере здравоохранения. Перед этим в учреждении с проверкой побывал губернатор Вадим Шумков, который остался недоволен качеством проведенного в роддоме (относится к больнице) ремонта и сообщил, что главврач наказан.

«Герасимов увольняется после критики властей и претензий по ремонту в роддоме. Он написал заявление на увольнение», — сказал источник.

Связаться с Владимиром Герасимовым оперативно URA.RU не удалось: в приемной просили перезвонить, так как его не было на месте. В департаменте здравоохранения Курганской области на запрос агентства ответили, что Владимир Герасимов увольняется по собственному желанию. Планами о его дальнейшем трудоустройстве департамент не располагает.

Герасимов возглавил Курганскую городскую больницу №2 в конце 2020 года. В конце 2022 года в результате присоединения к горбольнице Белозерской и Варгашинской ЦРБ образовалась Курганская областная больница №2.

Ранее URA.RU писало, что губернатор Курганской области из-за некачественного ремонта роддома по улице Советской наказал главврача учреждения. Шумков написал, что разочарован качеством ряда работ, в том числе крыльца и фасада. Он сообщил, что главврач будет наказан, а должностное лицо, принявшее ремонт — уволено. Роддом относится к Курганской областной больнице №2.

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Главный врач Курганской областной больницы №2 Владимир Герасимов написал заявление на увольнение. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к сфере здравоохранения. Перед этим в учреждении с проверкой побывал губернатор Вадим Шумков, который остался недоволен качеством проведенного в роддоме (относится к больнице) ремонта и сообщил, что главврач наказан. «Герасимов увольняется после критики властей и претензий по ремонту в роддоме. Он написал заявление на увольнение», — сказал источник. Связаться с Владимиром Герасимовым оперативно URA.RU не удалось: в приемной просили перезвонить, так как его не было на месте. В департаменте здравоохранения Курганской области на запрос агентства ответили, что Владимир Герасимов увольняется по собственному желанию. Планами о его дальнейшем трудоустройстве департамент не располагает. Герасимов возглавил Курганскую городскую больницу №2 в конце 2020 года. В конце 2022 года в результате присоединения к горбольнице Белозерской и Варгашинской ЦРБ образовалась Курганская областная больница №2. Ранее URA.RU писало, что губернатор Курганской области из-за некачественного ремонта роддома по улице Советской наказал главврача учреждения. Шумков написал, что разочарован качеством ряда работ, в том числе крыльца и фасада. Он сообщил, что главврач будет наказан, а должностное лицо, принявшее ремонт — уволено. Роддом относится к Курганской областной больнице №2.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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