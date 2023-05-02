В Казахстане депутат ушла в отставку после предложения Зеленскому напасть на Турцию

02 мая 2023 в 18:45 Размер текста - 17 +

Анна Башинская сложила с себя депутатские полномочия Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Казахстане депутат правительственного органа Алма-Аты от партии «Аманат» Анна Башинская сложила с себя полномочия после того, как предложила президенту Украины Владимиру Зеленскому напасть на Турцию. Об этом девушка написала у себя в соцсетях. «Я не хочу своими действиями навлечь тень на миролюбивую политику нашей страны. Я многое обдумала и глубоко понимаю чувства всех, кто осуждает мой поступок. Осознавая личную ответственность, я принимаю решение о сложении депутатских полномочий», — заявила Анна Башинская в соцсетях. Сообщение дублирует Forbes.kz. 29 апреля депутат прокомментировала в интернете слова украинского президента Владимира Зеленского о контрнаступлении на Крым. Тогда она в шутливом тоне написала, что лучше стоит напасть на Турцию, так как там тепло круглый год. Спустя время она удалила комментарий. В ответ на возмущения пользователей словами Башинской, председатель Алматинского городского филиала партии «Аманат» Станислав Канкуров заявил, что позиция Анны Башинской не отражает точку зрения всей партии. Ранее казахстанского депутата Азамата Абильдаева исключили из партии за поддержку спецоперации РФ. В январе 2023 года он лишился своего места в демократической партии «Ак жол».

В Казахстане депутат правительственного органа Алма-Аты от партии «Аманат» Анна Башинская сложила с себя полномочия после того, как предложила президенту Украины Владимиру Зеленскому напасть на Турцию. Об этом девушка написала у себя в соцсетях. «Я не хочу своими действиями навлечь тень на миролюбивую политику нашей страны. Я многое обдумала и глубоко понимаю чувства всех, кто осуждает мой поступок. Осознавая личную ответственность, я принимаю решение о сложении депутатских полномочий», — заявила Анна Башинская в соцсетях. Сообщение дублирует Forbes.kz. 29 апреля депутат прокомментировала в интернете слова украинского президента Владимира Зеленского о контрнаступлении на Крым. Тогда она в шутливом тоне написала, что лучше стоит напасть на Турцию, так как там тепло круглый год. Спустя время она удалила комментарий. В ответ на возмущения пользователей словами Башинской, председатель Алматинского городского филиала партии «Аманат» Станислав Канкуров заявил, что позиция Анны Башинской не отражает точку зрения всей партии. Ранее казахстанского депутата Азамата Абильдаева исключили из партии за поддержку спецоперации РФ. В январе 2023 года он лишился своего места в демократической партии «Ак жол».