Аэропорт в ХМАО заявил о бесплатном обслуживании ветеранов в VIP-зале

Аэропорт Сургута бесплатно обслуживает ветеранов в бизнес-зале Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Перед Днем Победы аэропорт Сургута (ХМАО) объявил о том, что ветераны Великой Отечественной войны, а также их сопровождающие могут бесплатно отдыхать в VIP-зале. Об этом рассказали агентству в пресс-службе аэропорта.

«Участникам Великой Отечественной войны, а также гражданам, приравненным к этим категориям, аэропорт предоставляет бесплатное обслуживание в бизнес-зале аэропорта. В 2022 году этой возможностью воспользовались 17 человек, в этом году — 10», — сообщили в аэропорту.

В VIP-зале ветеранам и их сопровождающим предоставляют питание и напитки, они без очереди проходят предполетный контроль, почетных гостей доставляют к самолету на комфортном транспорте. Бесплатные услуги доступны не только людям, воевавшим на передовой, но и детям войны, участникам трудового фронта, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания в годы ВОВ.

Ранее URA.RU писало, что в аэропорту имени Салманова (Сургут) открывается магазин необычных сувениров. В нем будут продавать изделия из бивней мамонта, костей древних животных, дерева, камней, металла, янтаря, керамики и кожи.