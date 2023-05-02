В Тамбовской области создают беспилотники, которые нельзя сбить

Группа разработчиков Тамбовской области начали изготавливать квадрокоптеры с защитой от противодроновых ружей. Об этом сообщает пресс-служба губернатора области Максима Егорова.
«Предприятия, научное сообщество, мастера-практики региона объединились для изготовления уникальной продукции. Каждый понимает: наша поддержка необходима участникам спецоперации», — подчеркнул глава области Максим Егоров.
В настоящий момент успешно испытаны три типа беспилотников: камикадзе, разведчик и дрон для сброса снарядов. Их особенность заключается в том, что дроны имеют особую прошивку на частотах, которые помогают им избегать удары от противодроновые ружей. В ближайшее время в регионе изготовят еще одну партию подобных летательных аппаратов. В дальнейшем планируется увеличить количество беспилотников. Они изготавливаются на средства благотворительного фонда «Развитие Тамбовщины». Он был создан по инициативе предпринимательского сообщества региона и помогает участникам спецоперации. Благодаря поддержке от местных жителей, в фонд перечислено больше 270 миллионов рублей.
Тамбовская область помогает Донбассу с начала спецоперации РФ на территории Украины. В июле 2022 года между ЛНР и областью было подписано соглашение о сотрудничестве.
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