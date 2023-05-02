Депутат-доброволец рассказал об уникальных дронах в зоне СВО

Депутат-доброволец Колесников: в зоне СВО используются дроны, способные поражать вражеские РЭБ
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Дроны помогают бойцам БАРСа бороться в ВСУ, подчеркнул Олег Колесников Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российские солдаты использую в зоне спецоперации беспилотники, которые помогают бороться с вражескими средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом корреспонденту URA.RU рассказал депутат Госдумы, боец добровольческого отряда БАРС «Каскад» Олег Колесников.

«Средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) противника ставят завесу помех на пути нашего беспилотника. Обычный беспилотник „паникует“ и падает от нехватки заряда, но наш аппарат благодаря бортовой программе автоматически ложится на обратный курс и выходит из зоны поражения РЭБ», — подчеркнул Олег Колесников.

Далее, подчеркнул боец, управление дроном восстанавливается и тот продолжает патрулирование местности, пока не найдет слабое место в завесе РЭБ. Кроме того, сами беспилотники имеют камеры с высоким расширением, которые позволяют разглядывать цель на большом расстоянии.

Колесников также рассказал об обстановке в Запорожской области. Он подчеркнул, что есть признаки наступления украинского наступления. Вооруженные силы Украины (ВСУ) скапливают технику и людей в направлении Запорожья. «Мы готовы его отражать», подчеркнул боец БАРСа.

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Российские солдаты использую в зоне спецоперации беспилотники, которые помогают бороться с вражескими средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом корреспонденту URA.RU рассказал депутат Госдумы, боец добровольческого отряда БАРС «Каскад» Олег Колесников. «Средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) противника ставят завесу помех на пути нашего беспилотника. Обычный беспилотник „паникует“ и падает от нехватки заряда, но наш аппарат благодаря бортовой программе автоматически ложится на обратный курс и выходит из зоны поражения РЭБ», — подчеркнул Олег Колесников. Далее, подчеркнул боец, управление дроном восстанавливается и тот продолжает патрулирование местности, пока не найдет слабое место в завесе РЭБ. Кроме того, сами беспилотники имеют камеры с высоким расширением, которые позволяют разглядывать цель на большом расстоянии. Колесников также рассказал об обстановке в Запорожской области. Он подчеркнул, что есть признаки наступления украинского наступления. Вооруженные силы Украины (ВСУ) скапливают технику и людей в направлении Запорожья. «Мы готовы его отражать», подчеркнул боец БАРСа.
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