Курганцы пожаловались на качество сосисок в тесте и шашлыка в ЦПКиО

Еду продают на входе в парк Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганцы пожаловалась на качество шашлыка, сосисок в тесте и молочных коктейлей, все это они приобрели в Центральном парке культуры и отдыха. По их словам, съесть ничего из перечисленного они так и не смогли.

«На главном входе в парк стоит киоск с едой, взяли в нем на трех взрослых и ребенка два шашлыка, две сосиски в тесте и три молочно-шоколадных коктейля. Отдали примерно тысячу рублей и ничего не съели! Все настолько ужасное, что еще долго потом вспоминали. <…> Сами больше никогда ничего там не купим», — пишет Ирина Калмакова в группе «ЧП Курган» в соцсети «ВКонтакте».

Корреспондент URA.RU направил письменный запрос администрации парка с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ получен не был.

Ранее депутат курганской облдумы Юрий Ярушин получил несколько жалоб на школьное питание, после чего решил проверить качество обедов школьников. В качестве пилотной площадки была выбрана Кетовская школа. О результатах проверки и дальнейших планах работы в этом направлении чиновник рассказал в беседе с URA.RU.