02 мая 2023

Курганцы пожаловались на качество сосисок в тесте и шашлыка в ЦПКиО

© Служба новостей «URA.RU»
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Встреча жителей дома по улице Кирова, 98 с застройщиком многоэтажного дома Бабочкиным Александром. Курган, чебурек, быстрое питание, еда, фастфуд
Еду продают на входе в парк Фото:

Курганцы пожаловалась на качество шашлыка, сосисок в тесте и молочных коктейлей, все это они приобрели в Центральном парке культуры и отдыха. По их словам, съесть ничего из перечисленного они так и не смогли.

«На главном входе в парк стоит киоск с едой, взяли в нем на трех взрослых и ребенка два шашлыка, две сосиски в тесте и три молочно-шоколадных коктейля. Отдали примерно тысячу рублей и ничего не съели! Все настолько ужасное, что еще долго потом вспоминали. <…> Сами больше никогда ничего там не купим», — пишет Ирина Калмакова в группе «ЧП Курган» в соцсети «ВКонтакте».

Корреспондент URA.RU направил письменный запрос администрации парка с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ получен не был.

Ранее депутат курганской облдумы Юрий Ярушин получил несколько жалоб на школьное питание, после чего решил проверить качество обедов школьников. В качестве пилотной площадки была выбрана Кетовская школа. О результатах проверки и дальнейших планах работы в этом направлении чиновник рассказал в беседе с URA.RU.

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Курганцы пожаловалась на качество шашлыка, сосисок в тесте и молочных коктейлей, все это они приобрели в Центральном парке культуры и отдыха. По их словам, съесть ничего из перечисленного они так и не смогли. «На главном входе в парк стоит киоск с едой, взяли в нем на трех взрослых и ребенка два шашлыка, две сосиски в тесте и три молочно-шоколадных коктейля. Отдали примерно тысячу рублей и ничего не съели! Все настолько ужасное, что еще долго потом вспоминали. <…> Сами больше никогда ничего там не купим», — пишет Ирина Калмакова в группе «ЧП Курган» в соцсети «ВКонтакте». Корреспондент URA.RU направил письменный запрос администрации парка с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ получен не был. Ранее депутат курганской облдумы Юрий Ярушин получил несколько жалоб на школьное питание, после чего решил проверить качество обедов школьников. В качестве пилотной площадки была выбрана Кетовская школа. О результатах проверки и дальнейших планах работы в этом направлении чиновник рассказал в беседе с URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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