В России скорректировали данные по малоимущим россиянам

Росстат: после пересмотра данных за чертой бедности в конце 2022 года оказались 9,8% россиян

03 мая 2023 в 03:55 Размер текста - 17 +

За чертой бедности впервые оказалось меньше 10% россиян Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU После пересмотра данных доля малоимущих в России к концу 2022 года упала до нового минимума 9,8% — 14,3 миллиона человек. Об этом свидетельствуют обновленные показатели Росстата. «Росстат представил уточненную оценку уровня бедности в России. Согласно новым данным статслужбы, в 2022 году за чертой бедности находилось 14,3 млн россиян, или 9,8% населения», — сообщает РБК, ссылаясь на данные Росстата. В материале уточняется, что это на 0,7% ниже, чем установлено в первоначальной оценке ведомства, объявленной в марте 2023 года. Прежняя оценка составляла 10,5% россиян — 15,3 миллиона человек. Это на 1 миллион ниже. В январе 2023 года президент России Владимир Путин поручил правительству и Банку РФ снизить уровень бедности в стране. Среди основных целей в 2023 году он назвал рост реальной зарплаты, снижение уровня бедности и неравенства населения по доходам.

После пересмотра данных доля малоимущих в России к концу 2022 года упала до нового минимума 9,8% — 14,3 миллиона человек. Об этом свидетельствуют обновленные показатели Росстата. «Росстат представил уточненную оценку уровня бедности в России. Согласно новым данным статслужбы, в 2022 году за чертой бедности находилось 14,3 млн россиян, или 9,8% населения», — сообщает РБК, ссылаясь на данные Росстата. В материале уточняется, что это на 0,7% ниже, чем установлено в первоначальной оценке ведомства, объявленной в марте 2023 года. Прежняя оценка составляла 10,5% россиян — 15,3 миллиона человек. Это на 1 миллион ниже. В январе 2023 года президент России Владимир Путин поручил правительству и Банку РФ снизить уровень бедности в стране. Среди основных целей в 2023 году он назвал рост реальной зарплаты, снижение уровня бедности и неравенства населения по доходам.