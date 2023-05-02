02 мая 2023

В России скорректировали данные по малоимущим россиянам

Росстат: после пересмотра данных за чертой бедности в конце 2022 года оказались 9,8% россиян
© Служба новостей «URA.RU»
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За чертой бедности впервые оказалось меньше 10% россиян Фото:

После пересмотра данных доля малоимущих в России к концу 2022 года упала до нового минимума 9,8% — 14,3 миллиона человек. Об этом свидетельствуют обновленные показатели Росстата.

«Росстат представил уточненную оценку уровня бедности в России. Согласно новым данным статслужбы, в 2022 году за чертой бедности находилось 14,3 млн россиян, или 9,8% населения», — сообщает РБК, ссылаясь на данные Росстата. В материале уточняется, что это на 0,7% ниже, чем установлено в первоначальной оценке ведомства, объявленной в марте 2023 года.

Прежняя оценка составляла 10,5% россиян — 15,3 миллиона человек. Это на 1 миллион ниже. В январе 2023 года президент России Владимир Путин поручил правительству и Банку РФ снизить уровень бедности в стране. Среди основных целей в 2023 году он назвал рост реальной зарплаты, снижение уровня бедности и неравенства населения по доходам.

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После пересмотра данных доля малоимущих в России к концу 2022 года упала до нового минимума 9,8% — 14,3 миллиона человек. Об этом свидетельствуют обновленные показатели Росстата. «Росстат представил уточненную оценку уровня бедности в России. Согласно новым данным статслужбы, в 2022 году за чертой бедности находилось 14,3 млн россиян, или 9,8% населения», — сообщает РБК, ссылаясь на данные Росстата. В материале уточняется, что это на 0,7% ниже, чем установлено в первоначальной оценке ведомства, объявленной в марте 2023 года. Прежняя оценка составляла 10,5% россиян — 15,3 миллиона человек. Это на 1 миллион ниже. В январе 2023 года президент России Владимир Путин поручил правительству и Банку РФ снизить уровень бедности в стране. Среди основных целей в 2023 году он назвал рост реальной зарплаты, снижение уровня бедности и неравенства населения по доходам.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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