Путин поручил повысить зарплаты и снизить бедность

Президент России Владимир Путин поручил повысить зарплаты и снизить уровень бедности в стране в этом году. Соответствующие поручения он дал правительству и Центробанку.
«Уделить особое внимание достижению в 2023 году следующих целей и целевых показателей: рост реальной заработной платы, снижение уровня бедности и неравенства населения по доходам. Доклад — до 1 марта 2023 г., далее — один раз в месяц», — приводит поручения Путина сайт Кремля. Президент назначил ответственными премьер-министра РФ Михаила Мишустина, главу Центробанка Эльвиру Набиуллину и высших должностных лиц российских регионов.
Сотни тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.
Президент России Владимир Путин поручил повысить зарплаты и снизить уровень бедности в стране в этом году. Соответствующие поручения он дал правительству и Центробанку. «Уделить особое внимание достижению в 2023 году следующих целей и целевых показателей: рост реальной заработной платы, снижение уровня бедности и неравенства населения по доходам. Доклад — до 1 марта 2023 г., далее — один раз в месяц», — приводит поручения Путина сайт Кремля. Президент назначил ответственными премьер-министра РФ Михаила Мишустина, главу Центробанка Эльвиру Набиуллину и высших должностных лиц российских регионов. В сентябре размер реальных зарплат россиян снизился на 1,4%, сообщили в Росстате. Снижение произошло шестой месяц подряд. Президент РФ назвал снижение бедности одним из основных приоритетов правительства. Темпы роста зарплат пока отстают от темпов повышения цен, цитирует Путина «Национальная служба новостей».