Путин поручил повысить зарплаты и снизить бедность

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Путин в Астане. Астана, путин владимир
Владимир Путин призвал снизить уровень неравенства населения по доходам Фото:

Президент России Владимир Путин поручил повысить зарплаты и снизить уровень бедности в стране в этом году. Соответствующие поручения он дал правительству и Центробанку.

«Уделить особое внимание достижению в 2023 году следующих целей и целевых показателей: рост реальной заработной платы, снижение уровня бедности и неравенства населения по доходам. Доклад — до 1 марта 2023 г., далее — один раз в месяц», — приводит поручения Путина сайт Кремля. Президент назначил ответственными премьер-министра РФ Михаила Мишустина, главу Центробанка Эльвиру Набиуллину и высших должностных лиц российских регионов.

В сентябре размер реальных зарплат россиян снизился на 1,4%, сообщили в Росстате. Снижение произошло шестой месяц подряд. Президент РФ назвал снижение бедности одним из основных приоритетов правительства. Темпы роста зарплат пока отстают от темпов повышения цен, цитирует Путина «Национальная служба новостей».

Сотни тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.

Президент России Владимир Путин поручил повысить зарплаты и снизить уровень бедности в стране в этом году. Соответствующие поручения он дал правительству и Центробанку. «Уделить особое внимание достижению в 2023 году следующих целей и целевых показателей: рост реальной заработной платы, снижение уровня бедности и неравенства населения по доходам. Доклад — до 1 марта 2023 г., далее — один раз в месяц», — приводит поручения Путина сайт Кремля. Президент назначил ответственными премьер-министра РФ Михаила Мишустина, главу Центробанка Эльвиру Набиуллину и высших должностных лиц российских регионов. В сентябре размер реальных зарплат россиян снизился на 1,4%, сообщили в Росстате. Снижение произошло шестой месяц подряд. Президент РФ назвал снижение бедности одним из основных приоритетов правительства. Темпы роста зарплат пока отстают от темпов повышения цен, цитирует Путина «Национальная служба новостей».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...