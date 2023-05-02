Курганским водителям за поездки в Казахстан обещают платить до 120 тысяч рублей

03 мая 2023 в 05:49 Размер текста - 17 +

В регионе разыскивают водителей тягачей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Курганским дальнобойщикам будут платить от 50 до 120 тысяч рублей за рейсы по территории УрФО и в Казахстан. Для перевозки сельхозпродукции соискателей обеспечат автомобилем МАЗ с прицепом, указано на портале бесплатных объявлений. «Требуется водитель на автомобиль МАЗ с прицепом для перевозки сельхозпродукции как по России (УРФО), так и в Республику Казахстан. Зарплата от 50 000 до 120 000 рублей. Автомобиль в рабочем состоянии, сел и поехал», — написано на сайте Avito. Работодатель обещает официальное трудоустройство. В компанию требуются претенденты с водительским стажем от пяти лет. Ранее курганским водителям с категорией «Е» готовы были выплачивать до 200 тысяч рублей за рейсы на Восток. Соискателей из региона обещали обеспечить грузовиком Mercedes Actros. Также российская транспортная компания искала в области автовладельцев, которым готова платить до 120 тысяч рублей в месяц за предоставленную машину. Сообщалось, что автомобили будут работать в Тюмени или Екатеринбурге.

Курганским дальнобойщикам будут платить от 50 до 120 тысяч рублей за рейсы по территории УрФО и в Казахстан. Для перевозки сельхозпродукции соискателей обеспечат автомобилем МАЗ с прицепом, указано на портале бесплатных объявлений. «Требуется водитель на автомобиль МАЗ с прицепом для перевозки сельхозпродукции как по России (УРФО), так и в Республику Казахстан. Зарплата от 50 000 до 120 000 рублей. Автомобиль в рабочем состоянии, сел и поехал», — написано на сайте Avito. Работодатель обещает официальное трудоустройство. В компанию требуются претенденты с водительским стажем от пяти лет. Ранее курганским водителям с категорией «Е» готовы были выплачивать до 200 тысяч рублей за рейсы на Восток. Соискателей из региона обещали обеспечить грузовиком Mercedes Actros. Также российская транспортная компания искала в области автовладельцев, которым готова платить до 120 тысяч рублей в месяц за предоставленную машину. Сообщалось, что автомобили будут работать в Тюмени или Екатеринбурге.