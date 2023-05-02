02 мая 2023

Курганским водителям за поездки в Казахстан обещают платить до 120 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Автодорога М5. Челябинск, фура, м5, автотранспорт, трасса м5, дорога
В регионе разыскивают водителей тягачей Фото:

Курганским дальнобойщикам будут платить от 50 до 120 тысяч рублей за рейсы по территории УрФО и в Казахстан. Для перевозки сельхозпродукции соискателей обеспечат автомобилем МАЗ с прицепом, указано на портале бесплатных объявлений.

«Требуется водитель на автомобиль МАЗ с прицепом для перевозки сельхозпродукции как по России (УРФО), так и в Республику Казахстан. Зарплата от 50 000 до 120 000 рублей. Автомобиль в рабочем состоянии, сел и поехал», — написано на сайте Avito.

Работодатель обещает официальное трудоустройство. В компанию требуются претенденты с водительским стажем от пяти лет.

Ранее курганским водителям с категорией «Е» готовы были выплачивать до 200 тысяч рублей за рейсы на Восток. Соискателей из региона обещали обеспечить грузовиком Mercedes Actros. Также российская транспортная компания искала в области автовладельцев, которым готова платить до 120 тысяч рублей в месяц за предоставленную машину. Сообщалось, что автомобили будут работать в Тюмени или Екатеринбурге.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Курганским дальнобойщикам будут платить от 50 до 120 тысяч рублей за рейсы по территории УрФО и в Казахстан. Для перевозки сельхозпродукции соискателей обеспечат автомобилем МАЗ с прицепом, указано на портале бесплатных объявлений. «Требуется водитель на автомобиль МАЗ с прицепом для перевозки сельхозпродукции как по России (УРФО), так и в Республику Казахстан. Зарплата от 50 000 до 120 000 рублей. Автомобиль в рабочем состоянии, сел и поехал», — написано на сайте Avito. Работодатель обещает официальное трудоустройство. В компанию требуются претенденты с водительским стажем от пяти лет. Ранее курганским водителям с категорией «Е» готовы были выплачивать до 200 тысяч рублей за рейсы на Восток. Соискателей из региона обещали обеспечить грузовиком Mercedes Actros. Также российская транспортная компания искала в области автовладельцев, которым готова платить до 120 тысяч рублей в месяц за предоставленную машину. Сообщалось, что автомобили будут работать в Тюмени или Екатеринбурге.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...