Курганским водителям заплатят до 120 тысяч рублей за прокат авто в Тюмени и Екатеринбурге

Тюменская компания разыскивает в Курганской области автовладельцев, которым готова платить до 120 тысяч рублей в месяц за предоставленную машину. Автомобили будут сданы в аренду не в службу такси, указано в объявление на популярном сайте продаж.
«В связи с расширением автопарка компания „Тюменский Автопрокат“ приглашает партнеров-инвесторов в свою команду. Автомобили будут работать в г. Тюмень или г. Екатеринбург. Вы можете поставить в наш автопарк свой автомобиль и получать прибыль», — говорится в сообщении.
В опубликованном списке значатся 34 позиции. Среди них — Kia Rio (от 25 тысяч рублей в месяц — это самая низкая цена) и Range Rover (от 120 тысяч рублей в месяц — самая высокая стоимость аренды).
URA.RU писало ранее, что зауральцев приглашают прокладывать и ремонтировать нефтепровод в Ямало-Ненецком автономном округе. Вахтовикам готовы платить зарплату до 330 тысяч рублей. А на приборостроительном заводе в Перми слесарям механосборочных работ из Курганской области готовы платить до 125 тысяч рублей в месяц.
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