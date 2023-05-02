Созданный ФМБА препарат от COVID-19 появится в аптеках в конце весны

03 мая 2023 в 05:56 Размер текста - 17 +

Препарат «Мир 19» будет эффективен и против варианта коронавируса «Арктур» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА) был разработан препарат «Мир 19» для лечения COVID-19. Он появится в аптеках уже в конце мая. Об этом сообщили в пресс-службе Федерального медико-биологического агентства (ФМБА России). «В досье на препарат „МИР 19“ были внесены изменения в части условий отпуска. Появилась возможность отпуска препарата по рецепту врача, то есть разрешено применение препарата „МИР 19“ при амбулаторном лечении пациента. Он появится в аптеках уже к концу мая этого года», — передают информацию журналисты РИА Новости. Также подмечают, что новый подштамм «Арктур» не сможет повлиять на эффективность препарата. Его действие направлено на высококонсервативный участок гена коронавируса. Ранее писали, что новый штамм коронавируса «Арктур», являющийся подвидом «Омикрона», представляет опасность, так как может рекомбинироваться с более ранними штаммами. Основой особенностью «Арктура» является его заразность. Как уточняют в Роспотребнадзоре, новый штамм заразнее предыдущего «Кракена» в 1,2 раза.

Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА) был разработан препарат «Мир 19» для лечения COVID-19. Он появится в аптеках уже в конце мая. Об этом сообщили в пресс-службе Федерального медико-биологического агентства (ФМБА России). «В досье на препарат „МИР 19“ были внесены изменения в части условий отпуска. Появилась возможность отпуска препарата по рецепту врача, то есть разрешено применение препарата „МИР 19“ при амбулаторном лечении пациента. Он появится в аптеках уже к концу мая этого года», — передают информацию журналисты РИА Новости. Также подмечают, что новый подштамм «Арктур» не сможет повлиять на эффективность препарата. Его действие направлено на высококонсервативный участок гена коронавируса. Ранее писали, что новый штамм коронавируса «Арктур», являющийся подвидом «Омикрона», представляет опасность, так как может рекомбинироваться с более ранними штаммами. Основой особенностью «Арктура» является его заразность. Как уточняют в Роспотребнадзоре, новый штамм заразнее предыдущего «Кракена» в 1,2 раза.