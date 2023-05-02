В ВСУ назвали немецкие гаубицы бесполезными в весенний период

NYT: немецкие гаубицы, которые получили ВСУ, оказались непригодными весной

03 мая 2023 в 07:37 Размер текста - 17 +

Немецкие гаубицы Panzerhaubitze 2000 застревают в грязи, заявил лейтенант ВСУ Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Отправленные на Украину немецкие самоходные артиллерийские установки Panzerhaubitze 2000 не приспособлены для использования в период весенней распутицы. Об этом рассказал лейтенант украинской бригады Сергей. «Пока погода не улучшится, контрнаступления не будет <…>, Машины застрянут, и что мы будем делать, если начнется стрельба?» — задался вопросом Сергей, его слова приводит газета The New York Times . Он комментировал использование немецких САУ в весенний период, когда почва еще влажная. Сергей отметил, что ВСУ необходимо вывести с поля все гаубицы Panzerhaubitze 2000 с поля боя. Вес одной машины составляет 60 тонн. В публикации газеты отмечается, что грязь для украинской техники и солдат является сложным препятствием. Из-за нее оружие у солдат заклинивает, а техника не может проехать вперед. Германия отправляет гаубицы Panzerhaubitze 2000 с лета 2022 года. На данный момент Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовят силы для начала контрнаступления. При провале украинского наступления страны Запада откажутся от дальнейших поставок оружия. Об этом заявил немецкий политолог Александр Рар, его слова приводит «Национальная служба новостей».

Отправленные на Украину немецкие самоходные артиллерийские установки Panzerhaubitze 2000 не приспособлены для использования в период весенней распутицы. Об этом рассказал лейтенант украинской бригады Сергей. «Пока погода не улучшится, контрнаступления не будет <…>, Машины застрянут, и что мы будем делать, если начнется стрельба?» — задался вопросом Сергей, его слова приводит газета The New York Times. Он комментировал использование немецких САУ в весенний период, когда почва еще влажная. Сергей отметил, что ВСУ необходимо вывести с поля все гаубицы Panzerhaubitze 2000 с поля боя. Вес одной машины составляет 60 тонн. В публикации газеты отмечается, что грязь для украинской техники и солдат является сложным препятствием. Из-за нее оружие у солдат заклинивает, а техника не может проехать вперед. Германия отправляет гаубицы Panzerhaubitze 2000 с лета 2022 года. На данный момент Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовят силы для начала контрнаступления. При провале украинского наступления страны Запада откажутся от дальнейших поставок оружия. Об этом заявил немецкий политолог Александр Рар, его слова приводит «Национальная служба новостей».