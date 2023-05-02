В Саратовской области два человека пострадали из-за взрыва газа в жилом доме. Фото

03 мая 2023 в 07:56 Размер текста - 17 +

Площадь пожара составила 15 квадратных метров (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В девятиэтажном доме в Энгельсе (Саратовская область) произошел взрыв газа с возгоранием, из-за чего пострадали два человека. Об этом сообщил начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства региона Юрий Юрин. «В 04:35 в службу „112“ поступило сообщение о том, что в Энгельсе на улице Полтавская №40 „А“ произошел хлопок газа в девятиэтажном доме с последующим возгоранием», — сообщает Юрий Юрин в своем telegram-канале. Он уточнил, что в результате происшествия пострадали мужчина и женщина. На месте работают спасатели и сотрудники МЧС. Уточняется, что возгорание случилось на пятом этаже на площади 15 квадратных метров. В 04:10 (мск), по данным ТАСС, пожар был ликвидирован. Пострадавшие с ожогами были доставлены в больницу. Фото: telegram-канал Юрия Юрина Фото: telegram-канал Юрия Юрина

В девятиэтажном доме в Энгельсе (Саратовская область) произошел взрыв газа с возгоранием, из-за чего пострадали два человека. Об этом сообщил начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства региона Юрий Юрин. «В 04:35 в службу „112“ поступило сообщение о том, что в Энгельсе на улице Полтавская №40 „А“ произошел хлопок газа в девятиэтажном доме с последующим возгоранием», — сообщает Юрий Юрин в своем telegram-канале. Он уточнил, что в результате происшествия пострадали мужчина и женщина. На месте работают спасатели и сотрудники МЧС. Уточняется, что возгорание случилось на пятом этаже на площади 15 квадратных метров. В 04:10 (мск), по данным ТАСС, пожар был ликвидирован. Пострадавшие с ожогами были доставлены в больницу.