02 мая 2023

В Саратовской области два человека пострадали из-за взрыва газа в жилом доме. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Взрыв в жилом доме на улице Индустрии, микрорайон Уралмаш. Екатеринбург, последствия взрыва газа, взрыв в квартире, разрушенная квартира, разрушения от взрыва
Площадь пожара составила 15 квадратных метров (архивное фото) Фото:

В девятиэтажном доме в Энгельсе (Саратовская область) произошел взрыв газа с возгоранием, из-за чего пострадали два человека. Об этом сообщил начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства региона Юрий Юрин.

«В 04:35 в службу „112“ поступило сообщение о том, что в Энгельсе на улице Полтавская №40 „А“ произошел хлопок газа в девятиэтажном доме с последующим возгоранием», — сообщает Юрий Юрин в своем telegram-канале. Он уточнил, что в результате происшествия пострадали мужчина и женщина. На месте работают спасатели и сотрудники МЧС.

Уточняется, что возгорание случилось на пятом этаже на площади 15 квадратных метров. В 04:10 (мск), по данным ТАСС, пожар был ликвидирован. Пострадавшие с ожогами были доставлены в больницу.

Взрыв газа в Саратовской области - фото
Фото:
Взрыв газа в Саратовской области - фото
Фото:

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В девятиэтажном доме в Энгельсе (Саратовская область) произошел взрыв газа с возгоранием, из-за чего пострадали два человека. Об этом сообщил начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства региона Юрий Юрин. «В 04:35 в службу „112“ поступило сообщение о том, что в Энгельсе на улице Полтавская №40 „А“ произошел хлопок газа в девятиэтажном доме с последующим возгоранием», — сообщает Юрий Юрин в своем telegram-канале. Он уточнил, что в результате происшествия пострадали мужчина и женщина. На месте работают спасатели и сотрудники МЧС. Уточняется, что возгорание случилось на пятом этаже на площади 15 квадратных метров. В 04:10 (мск), по данным ТАСС, пожар был ликвидирован. Пострадавшие с ожогами были доставлены в больницу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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