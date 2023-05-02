В Кургане установят десятки новых пожарных гидрантов

03 мая 2023 в 09:31 Размер текста - 17 +

В Кургане появится 75 новых пожарных гидрантов Фото: Московец Илья © URA.RU В Кургане установят 75 новых пожарных гидрантов. Данные работы уже выполнены на треть. Об этом сообщается в группе «Водного Союза» в соцсети «ВКонтакте». «Работники „Водного Союза“ в рамках муниципального контракта проводят массовую замену в Кургане старых пожарных гидрантов. В городе и близлежащих микрорайонах будут введены в строй 75 новых устройств для забора воды, установленных на разводящих сетях „Водного Союза“. На сегодня работы выполнены уже на треть», — сообщили в пресс-службе ресурсоснабжающей организации. Главный инженер АО «Водный Союз» Яков Арапов отметил, что в апреле текущего года исправные гидранты помогли сотрудникам МЧС оперативно ликвидировать пожар вблизи сооружений Арбинского водозабора. Ранее URA.RU писало, что курганцы пожаловались на неисправные пожарные гидранты в Заозерном районе. Позже стало известно, что мэрия Кургана направила деньги на их ремонт. Об этом сообщалось на сайте госзакупок. Согласно контракту, до конца года планируется ремонт пяти пожарных гидрантов.

В Кургане установят 75 новых пожарных гидрантов. Данные работы уже выполнены на треть. Об этом сообщается в группе «Водного Союза» в соцсети «ВКонтакте». «Работники „Водного Союза“ в рамках муниципального контракта проводят массовую замену в Кургане старых пожарных гидрантов. В городе и близлежащих микрорайонах будут введены в строй 75 новых устройств для забора воды, установленных на разводящих сетях „Водного Союза“. На сегодня работы выполнены уже на треть», — сообщили в пресс-службе ресурсоснабжающей организации. Главный инженер АО «Водный Союз» Яков Арапов отметил, что в апреле текущего года исправные гидранты помогли сотрудникам МЧС оперативно ликвидировать пожар вблизи сооружений Арбинского водозабора. Ранее URA.RU писало, что курганцы пожаловались на неисправные пожарные гидранты в Заозерном районе. Позже стало известно, что мэрия Кургана направила деньги на их ремонт. Об этом сообщалось на сайте госзакупок. Согласно контракту, до конца года планируется ремонт пяти пожарных гидрантов.