В Кургане установят десятки новых пожарных гидрантов

В Кургане установят 75 новых пожарных гидрантов. Данные работы уже выполнены на треть. Об этом сообщается в группе «Водного Союза» в соцсети «ВКонтакте».
«Работники „Водного Союза“ в рамках муниципального контракта проводят массовую замену в Кургане старых пожарных гидрантов. В городе и близлежащих микрорайонах будут введены в строй 75 новых устройств для забора воды, установленных на разводящих сетях „Водного Союза“. На сегодня работы выполнены уже на треть», — сообщили в пресс-службе ресурсоснабжающей организации. Главный инженер АО «Водный Союз» Яков Арапов отметил, что в апреле текущего года исправные гидранты помогли сотрудникам МЧС оперативно ликвидировать пожар вблизи сооружений Арбинского водозабора.
Ранее URA.RU писало, что курганцы пожаловались на неисправные пожарные гидранты в Заозерном районе. Позже стало известно, что мэрия Кургана направила деньги на их ремонт. Об этом сообщалось на сайте госзакупок. Согласно контракту, до конца года планируется ремонт пяти пожарных гидрантов.
Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.