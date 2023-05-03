У уроженки Тюменской области Инстасамки заблокировали банковские счета

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Банковские счета певицы Инстасамки заблокировали Фото:

У уроженки Тобольска Тюменской области Дарьи Зотеевой (Инстасамка) приостановили операции по банковским счетам. Об этом сообщил telegram-канал Mash.

«Проблемы у Дарьи Зотеевой в России начались еще давно. Сперва ее тщательно изучали в прокуратуре и СК за склонение к проституции и разложение детской психики. Потом были слезные извинения, но оправдаться не вышло. Налоговики взялись за деньги», — сказано в публикации Mash.

Ранее в Тюмени родители потребовали у губернатора отмены концерта Инстасамки. Родительский комитет назвал ее похотливым интернет-животным.

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У уроженки Тобольска Тюменской области Дарьи Зотеевой (Инстасамка) приостановили операции по банковским счетам. Об этом сообщил telegram-канал Mash. «Проблемы у Дарьи Зотеевой в России начались еще давно. Сперва ее тщательно изучали в прокуратуре и СК за склонение к проституции и разложение детской психики. Потом были слезные извинения, но оправдаться не вышло. Налоговики взялись за деньги», — сказано в публикации Mash. Ранее в Тюмени родители потребовали у губернатора отмены концерта Инстасамки. Родительский комитет назвал ее похотливым интернет-животным.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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