02 мая 2023

В ХМАО погибла школьница после падения с шестого этажа

© Служба новостей «URA.RU»
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Начальник следственного управления СКР по Челябинской области Петр Решетников. Челябинск , следственный комитет
Трагедия произошла в 5-м микрорайоне Лянтора Фото:

Следователи СКР по ХМАО начали проверку после смерти 15-летней девочки из Лянтора, которая выпала с шестого этажа. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.

«Девочка умерла при падении с высоты. Следственный комитет начал проверку по данному факту. Пока детали случившегося неизвестны. Семья, где воспитывался ребенок, благополучная, на учете в полиции не состоит», — сообщил собеседник.

В следственном управлении по ХМАО журналисту URA.RU подтвердили, что проводят проверку по данному инциденту. Детали случившегося пока не уточняются. «Обстоятельства произошедшего выясняют следователи», — сообщили в СУ СК РФ по ХМАО.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО женщина погибла, выпав из окна многоэтажного дома. Трагедия произошла в Сургуте на Университетской.

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Следователи СКР по ХМАО начали проверку после смерти 15-летней девочки из Лянтора, которая выпала с шестого этажа. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. «Девочка умерла при падении с высоты. Следственный комитет начал проверку по данному факту. Пока детали случившегося неизвестны. Семья, где воспитывался ребенок, благополучная, на учете в полиции не состоит», — сообщил собеседник. В следственном управлении по ХМАО журналисту URA.RU подтвердили, что проводят проверку по данному инциденту. Детали случившегося пока не уточняются. «Обстоятельства произошедшего выясняют следователи», — сообщили в СУ СК РФ по ХМАО. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО женщина погибла, выпав из окна многоэтажного дома. Трагедия произошла в Сургуте на Университетской.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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