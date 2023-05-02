В ХМАО погибла школьница после падения с шестого этажа

03 мая 2023 в 10:25 Размер текста - 17 +

Трагедия произошла в 5-м микрорайоне Лянтора Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Следователи СКР по ХМАО начали проверку после смерти 15-летней девочки из Лянтора, которая выпала с шестого этажа. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. «Девочка умерла при падении с высоты. Следственный комитет начал проверку по данному факту. Пока детали случившегося неизвестны. Семья, где воспитывался ребенок, благополучная, на учете в полиции не состоит», — сообщил собеседник. В следственном управлении по ХМАО журналисту URA.RU подтвердили, что проводят проверку по данному инциденту. Детали случившегося пока не уточняются. «Обстоятельства произошедшего выясняют следователи», — сообщили в СУ СК РФ по ХМАО. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО женщина погибла, выпав из окна многоэтажного дома. Трагедия произошла в Сургуте на Университетской.

Следователи СКР по ХМАО начали проверку после смерти 15-летней девочки из Лянтора, которая выпала с шестого этажа. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. «Девочка умерла при падении с высоты. Следственный комитет начал проверку по данному факту. Пока детали случившегося неизвестны. Семья, где воспитывался ребенок, благополучная, на учете в полиции не состоит», — сообщил собеседник. В следственном управлении по ХМАО журналисту URA.RU подтвердили, что проводят проверку по данному инциденту. Детали случившегося пока не уточняются. «Обстоятельства произошедшего выясняют следователи», — сообщили в СУ СК РФ по ХМАО. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО женщина погибла, выпав из окна многоэтажного дома. Трагедия произошла в Сургуте на Университетской.