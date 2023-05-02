Донбасский рэпер и Мизулина сорвали концерт в Екатеринбурге. Скрин

В Екатеринбурге отменили концерт рэпера Loqiemean

03 мая 2023 в 10:40 Размер текста - 17 +

Мизулина заявила, что родители звонили на горячую линию «Лиги безопасного интернета» с просьбой отменить концерты Loqiemean Фото: Владимир Андреев © URA.RU Концерт рэпера Loqiemean, который был намечен на 14 мая в Екатеринбурге, пропал из афиш концерт-холла «Свобода». Об отмене в Москве, Самаре и Тюмени также сообщила глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. Ранее она направила обращение в Генпрокуратуру РФ с целью проверить Loqiemean, выступившему против СВО. Аналогичное заявление направлял донбасский рэпер и военный корреспондент Аким Апачев. «Не думаю, что дело закончится только отменой концертов. Вполне возможно, что его привлекут к административной ответственности за дискредитацию армии и пропаганду ЛГБТ», — заявила Мизулина. Из «Яндекс Афиши» пропали списки городов, которые были включены в тур, кроме Алматы (Казахстан), также сейчас невозможно купить билеты на сайте рэпера. «Возможно, билеты появятся позже, или электронные продажи закрыты», — говорится на официальном сайте. Ранее рэпер Апачев потребовал отменить тур по России рэпера Loqiemean. Причиной стали ранние высказывания артиста, которые, по мнению донбасского музыканта, дискредитировали ВС РФ. Апачев направил обращения в Генпрокуратуру, Следственный комитет, Минкульт, МВД и Администрацию президента. Еще вчера билеты можно было купить за 1500 рублей Скриншот с сайта Loqiemean Скриншот с сайта «Яндекс Афиша»

Концерт рэпера Loqiemean, который был намечен на 14 мая в Екатеринбурге, пропал из афиш концерт-холла «Свобода». Об отмене в Москве, Самаре и Тюмени также сообщила глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. Ранее она направила обращение в Генпрокуратуру РФ с целью проверить Loqiemean, выступившему против СВО. Аналогичное заявление направлял донбасский рэпер и военный корреспондент Аким Апачев. «Не думаю, что дело закончится только отменой концертов. Вполне возможно, что его привлекут к административной ответственности за дискредитацию армии и пропаганду ЛГБТ», — заявила Мизулина. Из «Яндекс Афиши» пропали списки городов, которые были включены в тур, кроме Алматы (Казахстан), также сейчас невозможно купить билеты на сайте рэпера. «Возможно, билеты появятся позже, или электронные продажи закрыты», — говорится на официальном сайте. Ранее рэпер Апачев потребовал отменить тур по России рэпера Loqiemean. Причиной стали ранние высказывания артиста, которые, по мнению донбасского музыканта, дискредитировали ВС РФ. Апачев направил обращения в Генпрокуратуру, Следственный комитет, Минкульт, МВД и Администрацию президента.