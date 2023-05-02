02 мая 2023

Донбасский рэпер и Мизулина сорвали концерт в Екатеринбурге. Скрин

В Екатеринбурге отменили концерт рэпера Loqiemean
© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция. Москва, мизулина екатерина
Мизулина заявила, что родители звонили на горячую линию «Лиги безопасного интернета» с просьбой отменить концерты Loqiemean Фото:

Концерт рэпера Loqiemean, который был намечен на 14 мая в Екатеринбурге, пропал из афиш концерт-холла «Свобода». Об отмене в Москве, Самаре и Тюмени также сообщила глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. Ранее она направила обращение в Генпрокуратуру РФ с целью проверить Loqiemean, выступившему против СВО. Аналогичное заявление направлял донбасский рэпер и военный корреспондент Аким Апачев.

«Не думаю, что дело закончится только отменой концертов. Вполне возможно, что его привлекут к административной ответственности за дискредитацию армии и пропаганду ЛГБТ», — заявила Мизулина.

Из «Яндекс Афиши» пропали списки городов, которые были включены в тур, кроме Алматы (Казахстан), также сейчас невозможно купить билеты на сайте рэпера. «Возможно, билеты появятся позже, или электронные продажи закрыты», — говорится на официальном сайте.

Ранее рэпер Апачев потребовал отменить тур по России рэпера Loqiemean. Причиной стали ранние высказывания артиста, которые, по мнению донбасского музыканта, дискредитировали ВС РФ. Апачев направил обращения в Генпрокуратуру, Следственный комитет, Минкульт, МВД и Администрацию президента.

Еще вчера билеты можно было купить за 1500 рублей
Еще вчера билеты можно было купить за 1500 рублей

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Концерт рэпера Loqiemean, который был намечен на 14 мая в Екатеринбурге, пропал из афиш концерт-холла «Свобода». Об отмене в Москве, Самаре и Тюмени также сообщила глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. Ранее она направила обращение в Генпрокуратуру РФ с целью проверить Loqiemean, выступившему против СВО. Аналогичное заявление направлял донбасский рэпер и военный корреспондент Аким Апачев. «Не думаю, что дело закончится только отменой концертов. Вполне возможно, что его привлекут к административной ответственности за дискредитацию армии и пропаганду ЛГБТ», — заявила Мизулина. Из «Яндекс Афиши» пропали списки городов, которые были включены в тур, кроме Алматы (Казахстан), также сейчас невозможно купить билеты на сайте рэпера. «Возможно, билеты появятся позже, или электронные продажи закрыты», — говорится на официальном сайте. Ранее рэпер Апачев потребовал отменить тур по России рэпера Loqiemean. Причиной стали ранние высказывания артиста, которые, по мнению донбасского музыканта, дискредитировали ВС РФ. Апачев направил обращения в Генпрокуратуру, Следственный комитет, Минкульт, МВД и Администрацию президента.
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