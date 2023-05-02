Курганские детские лагеря рискуют не закончить ремонт к 1 июня

В 8 лагерях Курганской области идет ремонт Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Оздоровительные лагеря Курганской области, в которых проводится модернизация, могут не успеть завершить работы к 1 июня. Об этом сообщил директор департамента образования и науки Андрей Кочеров во время прямого эфира в группе правительства Курганской области во «ВКонтакте».

«В прошлом году мы начали большую программу по модернизации загородных оздоровительных лагерей. В восьми лагерях начат ремонт, он идет полным ходом. Где-то есть определенные риски, что не успеем завершить к 1 июня. Но, я думаю, что с 1 по 10 июня во всех этих лагерях оздоровление детей начнется», — сказал Кочеров.

Чиновник уточнил, что работы по модернизации проводятся в лагерях: «Красные орлы» (Катайский округ), «Салют» (Шадринск), «Лесная республика» (Каргопольский округ), «Космос», «Зеркальный» (Кетовский район). Кочеров добавил, что отдельный акцент в программе лагерей в этом году будет сделан на воспитательную работу. Предусмотрено знакомство детей с Российским движением детей и молодежи, а также отработка навыков оказания доврачебной помощи пострадавшим в разных ситуациях. Также запланированы походы ребят за пределы лагеря, где они будут отрабатывать навыки выживания и ориентирования на местности. Включены в программу обязательный подъем флага и исполнения гимна.

Ранее URA.RU писало о новом плане по патриотическому воспитанию, который власти утвердили для курганских лагерей. Детей научат собирать и разбирать автомат Калашникова, оказывать первую помощь, расскажут про КМЗ, казачью деревню и российское движение детей и молодежи (РДДМ).