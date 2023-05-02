Екатеринбуржцам заплатят по 50 тысяч за секретную информацию

За информацию о подпольных цехах на территории Свердловской области, где разливают паленый алкоголь, будет заплачено вознаграждение в 50 тысяч рублей. Такое объявление сделал глава движения «Народный контроль» Дмитрий Чукреев.
«Моя команда готова заплатить 50 тысяч рублей человеку, который в течение мая сообщит достоверную информацию о местонахождении таких цехов на территории Свердловской области. Для кого-то это будет хорошим подспорьем, [способом] подзаработать, возможно, кто-то захочет свести счеты — главное, информация», — написал общественник в своем telegram-канале «Уральский общественник».
Он пояснил, что за последний год в регионе снизилось количество выявленных подпольных цехов, однако на деле бутлегеры продолжают свою работу. Так, владельцы цехов периодически меняют адреса отгрузки — повышенная конспирация связана с массовым смертельным отравлением метанолом в 2021 году.
«Как такового фонда у нас нет, деньги будем выплачивать я и моя команда единомышленников. Все предельно честно, никакого обмана. Сначала стулья, потом деньги», — ответил на вопрос корреспондента Чукреев.
Массовые отравление метиловым спиртом в Свердловской области случились осенью 2021 года. От употребления суррогата скончались 30 человек. Суд над бутлегерами еще идет, приговор им пока не вынесен.
За информацию о подпольных цехах на территории Свердловской области, где разливают паленый алкоголь, будет заплачено вознаграждение в 50 тысяч рублей. Такое объявление сделал глава движения «Народный контроль» Дмитрий Чукреев. «Моя команда готова заплатить 50 тысяч рублей человеку, который в течение мая сообщит достоверную информацию о местонахождении таких цехов на территории Свердловской области. Для кого-то это будет хорошим подспорьем, [способом] подзаработать, возможно, кто-то захочет свести счеты — главное, информация», — написал общественник в своем telegram-канале «Уральский общественник». Он пояснил, что за последний год в регионе снизилось количество выявленных подпольных цехов, однако на деле бутлегеры продолжают свою работу. Так, владельцы цехов периодически меняют адреса отгрузки — повышенная конспирация связана с массовым смертельным отравлением метанолом в 2021 году. «Как такового фонда у нас нет, деньги будем выплачивать я и моя команда единомышленников. Все предельно честно, никакого обмана. Сначала стулья, потом деньги», — ответил на вопрос корреспондента Чукреев. Массовые отравление метиловым спиртом в Свердловской области случились осенью 2021 года. От употребления суррогата скончались 30 человек. Суд над бутлегерами еще идет, приговор им пока не вынесен.