Екатеринбуржцам заплатят по 50 тысяч за секретную информацию

Глава свердловского движения «Народный контроль» Чукреев пообещал деньги за данные о суррогатном алкоголе

03 мая 2023 в 12:02 Размер текста - 17 +

Чукреев гарантировал вознаграждением всем за достоверную информацию о подпольных цехах. Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Массовые отравления контрафактным алкоголем За информацию о подпольных цехах на территории Свердловской области, где разливают паленый алкоголь, будет заплачено вознаграждение в 50 тысяч рублей. Такое объявление сделал глава движения «Народный контроль» Дмитрий Чукреев. «Моя команда готова заплатить 50 тысяч рублей человеку, который в течение мая сообщит достоверную информацию о местонахождении таких цехов на территории Свердловской области. Для кого-то это будет хорошим подспорьем, [способом] подзаработать, возможно, кто-то захочет свести счеты — главное, информация», — написал общественник в своем telegram-канале «Уральский общественник». Он пояснил, что за последний год в регионе снизилось количество выявленных подпольных цехов, однако на деле бутлегеры продолжают свою работу. Так, владельцы цехов периодически меняют адреса отгрузки — повышенная конспирация связана с массовым смертельным отравлением метанолом в 2021 году. «Как такового фонда у нас нет, деньги будем выплачивать я и моя команда единомышленников. Все предельно честно, никакого обмана. Сначала стулья, потом деньги», — ответил на вопрос корреспондента Чукреев. Массовые отравление метиловым спиртом в Свердловской области случились осенью 2021 года. От употребления суррогата скончались 30 человек. Суд над бутлегерами еще идет, приговор им пока не вынесен. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

За информацию о подпольных цехах на территории Свердловской области, где разливают паленый алкоголь, будет заплачено вознаграждение в 50 тысяч рублей. Такое объявление сделал глава движения «Народный контроль» Дмитрий Чукреев. «Моя команда готова заплатить 50 тысяч рублей человеку, который в течение мая сообщит достоверную информацию о местонахождении таких цехов на территории Свердловской области. Для кого-то это будет хорошим подспорьем, [способом] подзаработать, возможно, кто-то захочет свести счеты — главное, информация», — написал общественник в своем telegram-канале «Уральский общественник». Он пояснил, что за последний год в регионе снизилось количество выявленных подпольных цехов, однако на деле бутлегеры продолжают свою работу. Так, владельцы цехов периодически меняют адреса отгрузки — повышенная конспирация связана с массовым смертельным отравлением метанолом в 2021 году. «Как такового фонда у нас нет, деньги будем выплачивать я и моя команда единомышленников. Все предельно честно, никакого обмана. Сначала стулья, потом деньги», — ответил на вопрос корреспондента Чукреев. Массовые отравление метиловым спиртом в Свердловской области случились осенью 2021 года. От употребления суррогата скончались 30 человек. Суд над бутлегерами еще идет, приговор им пока не вынесен.