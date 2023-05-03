Госдума предложила поправки в закон для проведения выборов при военном положении

В Госдуму были внесены поправки федерального конституционного закона о военном положении. Согласно им, предлагается провести выборы на территориях России, где сейчас введено военное положение: в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. Об этом сообщил глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
«В законах о принятии в состав России новых субъектов говорится, что в них осенью 2023 года должны пройти выборы. Чтобы нивелировать это противоречие и дать возможность гражданам выразить свою политическую волю, такие поправки стоит принять», — заявил Павел Крашенинников, его слова приводит ТАСС. Военное положение введено в новых регионах России: ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская область.
Осенью 2023 года в России пройдут выборы губернаторов регионов. Генеральный прокурор России Игорь Краснов отметил, что на выборы в четырех новых регионах должны пройти законно, прозрачно и безопасно. Соответствующие поручения он дал прокурорам, сообщает RT.
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