Госдума предложила поправки в закон для проведения выборов при военном положении

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Пресс-подход к Павлу Крашенинникову. Екатеринбург , крашенинников павел
Павел Крашенинников объяснил необходимость принятия поправок Фото:
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В Госдуму были внесены поправки федерального конституционного закона о военном положении. Согласно им, предлагается провести выборы на территориях России, где сейчас введено военное положение: в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. Об этом сообщил глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

«В законах о принятии в состав России новых субъектов говорится, что в них осенью 2023 года должны пройти выборы. Чтобы нивелировать это противоречие и дать возможность гражданам выразить свою политическую волю, такие поправки стоит принять», — заявил Павел Крашенинников, его слова приводит ТАСС. Военное положение введено в новых регионах России: ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская область.

Осенью 2023 года в России пройдут выборы губернаторов регионов. Генеральный прокурор России Игорь Краснов отметил, что на выборы в четырех новых регионах должны пройти законно, прозрачно и безопасно. Соответствующие поручения он дал прокурорам, сообщает RT.

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В Госдуму были внесены поправки федерального конституционного закона о военном положении. Согласно им, предлагается провести выборы на территориях России, где сейчас введено военное положение: в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. Об этом сообщил глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. «В законах о принятии в состав России новых субъектов говорится, что в них осенью 2023 года должны пройти выборы. Чтобы нивелировать это противоречие и дать возможность гражданам выразить свою политическую волю, такие поправки стоит принять», — заявил Павел Крашенинников, его слова приводит ТАСС. Военное положение введено в новых регионах России: ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская область. Осенью 2023 года в России пройдут выборы губернаторов регионов. Генеральный прокурор России Игорь Краснов отметил, что на выборы в четырех новых регионах должны пройти законно, прозрачно и безопасно. Соответствующие поручения он дал прокурорам, сообщает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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