В Белоруссии посадили создателя telegram-канала Nexta Протасевича

Создателя telegram-канала Nexta Романа Протасевича приговорили к восьми годам лишения свободы. Данное решение вынес Минский областной суд.
«Минский областной суд приговорил одного из участников признанной в стране террористической организации Nexta Романа Протасевича к восьми годам лишения свободы», — передает ТАСС. Другой основатель Nexta Степан Путило был заочно приговорен к 20 годам лишения свободы.
В 2021 году в Белоруссии задержали Романа Протасевича. Он был обвинен в организации массовых беспорядков и в неповиновении законным требованиям власти, а также в разжигании социальной вражды и розни. Протасевич освещал митинги в Белоруссии в 2020 году. Также он координировал маршруты движения людей во время протестов. Telegram-канал, который он вел вместе со своими сторонниками, был признан в Беларуси террористической организацией.
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