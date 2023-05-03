В Белоруссии посадили создателя telegram-канала Nexta Протасевича

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Протасевич проведет в тюрьме восемь лет Фото:
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Протесты в Белоруссии

Создателя telegram-канала Nexta Романа Протасевича приговорили к восьми годам лишения свободы. Данное решение вынес Минский областной суд.

«Минский областной суд приговорил одного из участников признанной в стране террористической организации Nexta Романа Протасевича к восьми годам лишения свободы», — передает ТАСС. Другой основатель Nexta Степан Путило был заочно приговорен к 20 годам лишения свободы.

В 2021 году в Белоруссии задержали Романа Протасевича. Он был обвинен в организации массовых беспорядков и в неповиновении законным требованиям власти, а также в разжигании социальной вражды и розни. Протасевич освещал митинги в Белоруссии в 2020 году. Также он координировал маршруты движения людей во время протестов. Telegram-канал, который он вел вместе со своими сторонниками, был признан в Беларуси террористической организацией.

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Создателя telegram-канала Nexta Романа Протасевича приговорили к восьми годам лишения свободы. Данное решение вынес Минский областной суд. «Минский областной суд приговорил одного из участников признанной в стране террористической организации Nexta Романа Протасевича к восьми годам лишения свободы», — передает ТАСС. Другой основатель Nexta Степан Путило был заочно приговорен к 20 годам лишения свободы. В 2021 году в Белоруссии задержали Романа Протасевича. Он был обвинен в организации массовых беспорядков и в неповиновении законным требованиям власти, а также в разжигании социальной вражды и розни. Протасевич освещал митинги в Белоруссии в 2020 году. Также он координировал маршруты движения людей во время протестов. Telegram-канал, который он вел вместе со своими сторонниками, был признан в Беларуси террористической организацией.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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