Песков ответил на предложение запретить использование дронов 9 Мая

Песков: решение о запрете дронов 9 Мая должны принимать спецслужбы
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Дмитрий Песков на саммите ОДКБ. Армения, Ереван, песков дмитрий
В Кремле отреагировали на предложение о запрете гражданских беспилотников в России на День Победы Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Кремле считают, что решение о запрете на применение беспилотников 9 Мая должны принимать спецслужбы. Это прерогатива силовиков, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.

«Не думаю, что мы можем квалифицированно поддерживать или не поддерживать такие рекомендации. Это должны делать спецслужбы. Именно они занимаются охраной правопорядка. Это целиком и полностью их прерогатива», — отметил Песков.

Инициатива о запрете квадрокоптеров и дронов в День Победы прозвучала в Госдуме. По мнению первого зампредседателя комитета по контролю Дмитрия Гусева, беспилотники могут быть использованы для диверсий и спровоцировать «всякие неприятные ситуации».

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В Кремле считают, что решение о запрете на применение беспилотников 9 Мая должны принимать спецслужбы. Это прерогатива силовиков, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «Не думаю, что мы можем квалифицированно поддерживать или не поддерживать такие рекомендации. Это должны делать спецслужбы. Именно они занимаются охраной правопорядка. Это целиком и полностью их прерогатива», — отметил Песков. Инициатива о запрете квадрокоптеров и дронов в День Победы прозвучала в Госдуме. По мнению первого зампредседателя комитета по контролю Дмитрия Гусева, беспилотники могут быть использованы для диверсий и спровоцировать «всякие неприятные ситуации».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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