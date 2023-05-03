Песков ответил на предложение запретить использование дронов 9 Мая

В Кремле считают, что решение о запрете на применение беспилотников 9 Мая должны принимать спецслужбы. Это прерогатива силовиков, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.
«Не думаю, что мы можем квалифицированно поддерживать или не поддерживать такие рекомендации. Это должны делать спецслужбы. Именно они занимаются охраной правопорядка. Это целиком и полностью их прерогатива», — отметил Песков.
Инициатива о запрете квадрокоптеров и дронов в День Победы прозвучала в Госдуме. По мнению первого зампредседателя комитета по контролю Дмитрия Гусева, беспилотники могут быть использованы для диверсий и спровоцировать «всякие неприятные ситуации».
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