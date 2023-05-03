Депутат Госдумы призвал запретить использование квадрокоптеров 9 Мая

03 мая 2023 в 14:04 Размер текста - 17 +

Все беспилотные летательные аппараты нужно сбивать 9 Мая, считает Дмитрий Гусев Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В День Победы стоит запретить использование квадрокоптеров и дронов, так как 9 Мая возможны атаки ВСУ беспилотными летательными аппаратами. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился первый зампредседателя комитета Госдумы по контролю, первый замруководителя фракции «Справедливая Россия-за правду», член рабочей группы при Минобороны РФ по вопросам мобилизации Дмитрий Гусев. «9 Мая такой день — все люди будут на улице, будут гулять, будет парад, будет праздник. Нужно, конечно, на этот день и вообще на все массовые праздники все полеты запретить, даже те, которые должны подчиняться Росавиации. То есть, если летит что-то, его нужно тут же сбивать, иначе могут возникнуть всякие неприятные ситуации. Я считаю, так нужно поступить», — объяснил Дмитрий Гусев. Депутат Госдумы подчеркнул, что подобная мера необходима для безопасности россиян. «Риск безопасности людей может возникнуть. Отменили же у нас „Бессмертный полк“. Поэтому сделать нужно все, чтобы людям было безопасно. Ничего страшного — на один день в году отменить полеты, ничего не случится», — добавил Гусев. Ранее в России 9 Мая отменили шествие «Бессмертного полка». Акция пройдет в другом формате. Военный политолог, подполковник запаса МВД Олег Иванников заявил URA.RU, что в праздничный день возможна атака городов России тысячью дронами ВСУ с боевыми зарядами — украинская армия захочет сорвать парад Победы. Один из ведущих специалистов по отечественной артиллерии, военный публицист Александр Широкорад отметил, что тем самым ВСУ попытается добиться успехов в контрнаступлении и устроить себе символический праздник. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В День Победы стоит запретить использование квадрокоптеров и дронов, так как 9 Мая возможны атаки ВСУ беспилотными летательными аппаратами. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился первый зампредседателя комитета Госдумы по контролю, первый замруководителя фракции «Справедливая Россия-за правду», член рабочей группы при Минобороны РФ по вопросам мобилизации Дмитрий Гусев. «9 Мая такой день — все люди будут на улице, будут гулять, будет парад, будет праздник. Нужно, конечно, на этот день и вообще на все массовые праздники все полеты запретить, даже те, которые должны подчиняться Росавиации. То есть, если летит что-то, его нужно тут же сбивать, иначе могут возникнуть всякие неприятные ситуации. Я считаю, так нужно поступить», — объяснил Дмитрий Гусев. Депутат Госдумы подчеркнул, что подобная мера необходима для безопасности россиян. «Риск безопасности людей может возникнуть. Отменили же у нас „Бессмертный полк“. Поэтому сделать нужно все, чтобы людям было безопасно. Ничего страшного — на один день в году отменить полеты, ничего не случится», — добавил Гусев. Ранее в России 9 Мая отменили шествие «Бессмертного полка». Акция пройдет в другом формате. Военный политолог, подполковник запаса МВД Олег Иванников заявил URA.RU, что в праздничный день возможна атака городов России тысячью дронами ВСУ с боевыми зарядами — украинская армия захочет сорвать парад Победы. Один из ведущих специалистов по отечественной артиллерии, военный публицист Александр Широкорад отметил, что тем самым ВСУ попытается добиться успехов в контрнаступлении и устроить себе символический праздник.