Депутаты Госдумы призвали вернуть программу туристического кешбэка

Депутат Госдумы Останина: возвращение туристического кешбэка обсудят после 9 мая

04 мая 2023 в 09:05 Размер текста - 17 +

Нина Останина призвала отправлять детей из новых регионов на летний отдых Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сейчас в России есть возможность возобновления программы туристического кешбэка. Этот вопрос поднимут в Государственной Думе после майских праздников. Об этом рассказала URA.RU глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина. «Необходимость и возможность есть возобновить программу туристического кешбэка. Ни у кого нет сомнений, что деньги будут востребованы. От 15 до 30% поднялась стоимость путевок. Президент России Владимир Путин говорил о необходимости заботиться о том, чтобы у нас были обеспечены те, кто находится в зоне спецоперации, семьи были надежно защищены, чтобы отдохнули дети тех, кто участвует в спецоперации, кто находится в новых регионах. Их обязательно нужно вывозить на лето, чтобы они морально и физически отдохнули. Проблема очень острая. Я думаю, что после праздников мы будем в Думе ее поднимать», — сказала Нина Останина. По ее словам, программу можно модернизировать, чтобы летний отдых могли позволить себе малообеспеченные россияне. «Кешбэк получился не для малоимущих, а для тех, кто имеет имущественный доход. Потому что за путевку сначала нужно заплатить. Мы предлагали с самого начала деньги направлять эти, не после того, как семья заплатила, а сразу в ту организацию детскую, куда намереваются отправить своего ребенка. То есть выход был. Время уходит, уже до начала летнего сезона отдыха и оздоровления остались считанные дни, а ответа на письмо, которые мы направили в правительство, пока не получили», — отметила депутат. Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина также поддержала возобновление программы туристического кешбэка. «Это позволит людям в условиях роста тарифов и цен путешествовать по стране, открывать и узнавать для себя Россию с новых сторон. Хочу обратить внимание еще на то, что туристическим кешбэком активно пользовались такие категории граждан как, например, многодетные семьи. Программа использовалась для организации детского отдыха. Ее использовали пожилые люди, которые отправлялись в санатории и дома отдыха. В общем, те категории, для которых это является серьезным подспорьем и позволило повысить уровень качества их жизни. А сейчас, когда цены на перевозки действительно ощутимо выросли, было бы здорово поддержать таких людей этой программой», — подчеркнула собеседница URA.RU. Программа туристического кешбэка работала в России с 2020 по 2022 год. Она была направлена на поддержку отрасли и увеличение турпотока. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Сейчас в России есть возможность возобновления программы туристического кешбэка. Этот вопрос поднимут в Государственной Думе после майских праздников. Об этом рассказала URA.RU глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина. «Необходимость и возможность есть возобновить программу туристического кешбэка. Ни у кого нет сомнений, что деньги будут востребованы. От 15 до 30% поднялась стоимость путевок. Президент России Владимир Путин говорил о необходимости заботиться о том, чтобы у нас были обеспечены те, кто находится в зоне спецоперации, семьи были надежно защищены, чтобы отдохнули дети тех, кто участвует в спецоперации, кто находится в новых регионах. Их обязательно нужно вывозить на лето, чтобы они морально и физически отдохнули. Проблема очень острая. Я думаю, что после праздников мы будем в Думе ее поднимать», — сказала Нина Останина. По ее словам, программу можно модернизировать, чтобы летний отдых могли позволить себе малообеспеченные россияне. «Кешбэк получился не для малоимущих, а для тех, кто имеет имущественный доход. Потому что за путевку сначала нужно заплатить. Мы предлагали с самого начала деньги направлять эти, не после того, как семья заплатила, а сразу в ту организацию детскую, куда намереваются отправить своего ребенка. То есть выход был. Время уходит, уже до начала летнего сезона отдыха и оздоровления остались считанные дни, а ответа на письмо, которые мы направили в правительство, пока не получили», — отметила депутат. Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина также поддержала возобновление программы туристического кешбэка. «Это позволит людям в условиях роста тарифов и цен путешествовать по стране, открывать и узнавать для себя Россию с новых сторон. Хочу обратить внимание еще на то, что туристическим кешбэком активно пользовались такие категории граждан как, например, многодетные семьи. Программа использовалась для организации детского отдыха. Ее использовали пожилые люди, которые отправлялись в санатории и дома отдыха. В общем, те категории, для которых это является серьезным подспорьем и позволило повысить уровень качества их жизни. А сейчас, когда цены на перевозки действительно ощутимо выросли, было бы здорово поддержать таких людей этой программой», — подчеркнула собеседница URA.RU. Программа туристического кешбэка работала в России с 2020 по 2022 год. Она была направлена на поддержку отрасли и увеличение турпотока.