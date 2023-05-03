Песков: Россия продолжает сотрудничать с Украиной и Турцией в рамках зерновой сделки

Россия продолжает сотрудничать с Украиной и Турцией по вопросам зерновой сделки. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента URA.RU о позиции РФ на предстоящей встрече российской, украинской и турецкой делегаций.
Естественно мы заинтересованы в этом [сотрудничестве], чтобы условия этой сделки соблюдались, и были выполнены договоренности, достигнутые при ее активации. Контакты [с Украиной и Турцией] продолжаются», — заявил Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, Россия продолжит сотрудничать с представителями ООН, рассчитывая на выполнения условий зерновой сделки.
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