Песков: Россия продолжает сотрудничать с Украиной и Турцией в рамках зерновой сделки

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Дмитрий Песков на саммите ОДКБ. Армения, Ереван, песков дмитрий
Дмитрий Песков заявил, что РФ заинтересована, чтобы договоренности зерновой сделки были выполнены Фото:

Россия продолжает сотрудничать с Украиной и Турцией по вопросам зерновой сделки. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента URA.RU о позиции РФ на предстоящей встрече российской, украинской и турецкой делегаций.

Естественно мы заинтересованы в этом [сотрудничестве], чтобы условия этой сделки соблюдались, и были выполнены договоренности, достигнутые при ее активации. Контакты [с Украиной и Турцией] продолжаются», — заявил Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, Россия продолжит сотрудничать с представителями ООН, рассчитывая на выполнения условий зерновой сделки.

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Россия продолжает сотрудничать с Украиной и Турцией по вопросам зерновой сделки. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента URA.RU о позиции РФ на предстоящей встрече российской, украинской и турецкой делегаций. Естественно мы заинтересованы в этом [сотрудничестве], чтобы условия этой сделки соблюдались, и были выполнены договоренности, достигнутые при ее активации. Контакты [с Украиной и Турцией] продолжаются», — заявил Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, Россия продолжит сотрудничать с представителями ООН, рассчитывая на выполнения условий зерновой сделки.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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