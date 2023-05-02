02 мая 2023

Курганский губернатор дал поручение чиновникам из-за закрытого моста. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Кировский мост. Курган , дорожные знаки, кировский мост, набережная тобола, ремонтные работы
В Кургане с прошлого года закрыли на ремонт Кировский мост (архивное фото) Фото:

Губернатор Курганской области Вадим Шумков поручил городским чиновникам и подрядчику завершить ремонт Кировского моста раньше. Об этом он написал в своем telegram-канале.

«Кировский мост. Завершаем. Попросил ребят совместно с заказчиком в лице администрации города поторопиться и сдать жителям уютный, обновленный, а по сути, практически новый мост как можно раньше», — сообщил он. Шумков уточнил, что сейчас рабочие укладывают асфальт. По словам главы Кургана Елены Ситниковой, работы должны завершить к 1 июня.

Ранее URA.RU писало, что в феврале Шумков предупреждал о последствиях подрядчика и мэрию, если объект будет сдан не в срок. Тогда глава региона заявил, что они «будут маяться». Кировский мост на ремонт закрыли в августе прошлого года. До этого губернатор называл его «небезопасным и неопрятным».

В Кургане на Кировском мосту укладывают асфальт: фото
Курганские чиновники выехали на ремонтируемый Кировский мост
Фото:
В Кургане на Кировском мосту укладывают асфальт: фото
На Кировском мосту укладывают асфальт
Фото:
В Кургане на Кировском мосту укладывают асфальт: фото
Курганский губернатор Вадим Шумков (в центе) вместе со своим замом Константином Малышевым проверил ход работ
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Губернатор Курганской области Вадим Шумков поручил городским чиновникам и подрядчику завершить ремонт Кировского моста раньше. Об этом он написал в своем telegram-канале. «Кировский мост. Завершаем. Попросил ребят совместно с заказчиком в лице администрации города поторопиться и сдать жителям уютный, обновленный, а по сути, практически новый мост как можно раньше», — сообщил он. Шумков уточнил, что сейчас рабочие укладывают асфальт. По словам главы Кургана Елены Ситниковой, работы должны завершить к 1 июня. Ранее URA.RU писало, что в феврале Шумков предупреждал о последствиях подрядчика и мэрию, если объект будет сдан не в срок. Тогда глава региона заявил, что они «будут маяться». Кировский мост на ремонт закрыли в августе прошлого года. До этого губернатор называл его «небезопасным и неопрятным».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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