Курганский губернатор дал поручение чиновникам из-за закрытого моста. Фото

03 мая 2023 в 14:48 Размер текста - 17 +

В Кургане с прошлого года закрыли на ремонт Кировский мост (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Губернатор Курганской области Вадим Шумков поручил городским чиновникам и подрядчику завершить ремонт Кировского моста раньше. Об этом он написал в своем telegram-канале. «Кировский мост. Завершаем. Попросил ребят совместно с заказчиком в лице администрации города поторопиться и сдать жителям уютный, обновленный, а по сути, практически новый мост как можно раньше», — сообщил он. Шумков уточнил, что сейчас рабочие укладывают асфальт. По словам главы Кургана Елены Ситниковой, работы должны завершить к 1 июня. Ранее URA.RU писало, что в феврале Шумков предупреждал о последствиях подрядчика и мэрию, если объект будет сдан не в срок. Тогда глава региона заявил, что они «будут маяться». Кировский мост на ремонт закрыли в августе прошлого года. До этого губернатор называл его «небезопасным и неопрятным». Курганские чиновники выехали на ремонтируемый Кировский мост Фото: telegram-канал губернатора Курганской области Вадима Шумкова На Кировском мосту укладывают асфальт Фото: telegram-канал губернатора Курганской области Вадима Шумкова Курганский губернатор Вадим Шумков (в центе) вместе со своим замом Константином Малышевым проверил ход работ Фото: telegram-канал губернатора Курганской области Вадима Шумкова

Губернатор Курганской области Вадим Шумков поручил городским чиновникам и подрядчику завершить ремонт Кировского моста раньше. Об этом он написал в своем telegram-канале. «Кировский мост. Завершаем. Попросил ребят совместно с заказчиком в лице администрации города поторопиться и сдать жителям уютный, обновленный, а по сути, практически новый мост как можно раньше», — сообщил он. Шумков уточнил, что сейчас рабочие укладывают асфальт. По словам главы Кургана Елены Ситниковой, работы должны завершить к 1 июня. Ранее URA.RU писало, что в феврале Шумков предупреждал о последствиях подрядчика и мэрию, если объект будет сдан не в срок. Тогда глава региона заявил, что они «будут маяться». Кировский мост на ремонт закрыли в августе прошлого года. До этого губернатор называл его «небезопасным и неопрятным».