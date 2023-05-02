В школе Копейска установят первую мемориальную доску в честь погибшего героя СВО

Спецназовец Максим Занин учился в школе №48 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В школе Копейска (Челябинская область) установят первую памятную мемориальную доску в честь ефрейтора спецназа Максима Занина, погибшего при проведении спецоперации на Украине. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Собрания депутатов копейского городского округа.

«В Копейске 5 мая в 14:00 в школе №48 состоится торжественное открытие мемориальной доски в память о герое СВО Максиме Занине. Указом президента РФ от 1 апреля 2022 года он был награжден орденом Мужества. Максим учился в этой школе», — отметили в пресс-службе.

В городском собрании добавили, что в конце марта депутаты приняли решение установить четыре мемориальные доски в копейских школах в честь героев СВО. Доска в честь Максима Занина станет первой из этого списка.

«Управлению по имуществу и земельным отношениям Копейского городского округа внести мемориальную доску М.Ю. Занину в реестр муниципальной собственности. Финансирование расходов, связанных с установкой мемориальной доски, произвести за счет добровольных пожертвований. Утвердить текст на мемориальной доске следующего содержания: „Ефрейтор Занин Максим Юрьевич (30.05.1993 — 07.03.2022) погиб при выполнении воинского долга“», — говорится в решении собрания депутатов Копейска.

Спецназовец Максим Занин погиб в возрасте 28 лет выполняя боевую задачу на территории Украины. Ефрейтора похоронили в Копейске 17 марта и почтить его память пришло несколько сотен человек. У Занина остался маленький ребенок. Областные и городские власти ранее пообещали оказать поддержку семье погибшего военнослужащего.