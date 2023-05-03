Захарова: Россия не даст Западу запретить праздновать День Победы

03 мая 2023 в 15:20 Размер текста - 17 +

Праздник 9 Мая должен отмечаться по всему мира, отметила Захарова Фото: Размик Закарян © URA.RU Россия активно участвует в продвижении праздничных акций в честь 9 Мая в других странах. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отмечая, что праздник 9 Мая должен отмечаться по всему миру. «Мы не только следим, но и активнейшим образом участвуем в этих мероприятиях (в шествия Бессмертного полка в других странах — прим. URA.RU). <…> Мы имеем право как страна победитель, как ведущий участник антигитлеровской коалиции отметить этот день по всему миру», — заявила Мария Захарова в ходе брифинга по текущим вопросам внешней политики. Ее слова передает корреспондент URA.RU. Она также отметила, что на Западе существуют сложности с проведением праздничных мероприятий в честь 9 Мая. По ее словам, продвижению праздника мешают структуры НАТО, которые придумывают контртезисы. Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что во время празднования Дня Победы Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут провести ряд провокаций. По его словам, это делается для того, чтобы омрачить праздник.

Россия активно участвует в продвижении праздничных акций в честь 9 Мая в других странах. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отмечая, что праздник 9 Мая должен отмечаться по всему миру. «Мы не только следим, но и активнейшим образом участвуем в этих мероприятиях (в шествия Бессмертного полка в других странах — прим. URA.RU). <…> Мы имеем право как страна победитель, как ведущий участник антигитлеровской коалиции отметить этот день по всему миру», — заявила Мария Захарова в ходе брифинга по текущим вопросам внешней политики. Ее слова передает корреспондент URA.RU. Она также отметила, что на Западе существуют сложности с проведением праздничных мероприятий в честь 9 Мая. По ее словам, продвижению праздника мешают структуры НАТО, которые придумывают контртезисы. Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что во время празднования Дня Победы Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут провести ряд провокаций. По его словам, это делается для того, чтобы омрачить праздник.