Курганцы смогут отдохнуть в Турции дешевле, чем в Сочи

03 мая 2023 в 17:52 Размер текста - 17 +

В прошлом году курганцы осторожнее относились к отдыху в Турции Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Туры в Турцию для курганцев, которые захотят улететь на отдых через Екатеринбург, обойдутся дешевле, чем туры в Сочи. Данная информация размещена на сайте федеральных туроператоров. На момент написания новости, минимальная стоимость туров в Турцию на семь дней для двух человек, которые вылетят из Екатеринбурга 1 июня и будут питаться по системе «все включено», на сайтах крупнейших туроператоров России колебалась от 105 тысяч до 195 тысяч рублей. Стоимость такой же поездки в Сочи, по данным сайтов туроператоров, начиналась от 107 тысяч рублей. «Турция долгое время была высока в цене на майские праздники и на лето. Горящих туров не было, евро рос в цене. Сейчас они начали появляться и можно забронировать отдых по более привлекательной и доступной цене», — рассказала URA.RU гендиректор турагентства «Тропикана» Екатерина Абабкова. Она добавила, что отдых в Сочи у курганцев тоже пользуется спросом. «По сравнению с прошлым годом, курганцы стали активнее интересоваться путешествиями. Спрос на поездки в Сочи и Турцию вырос. Многие туристы стали спокойнее относиться к обстановке в России и за рубежом», — объяснили URA.RU в турагентстве Go! Touristic. Ранее стало известно, что курганцы откладывают зарубежный отпуск ради школьников. Уже летом они бронируют отели на октябрь и ноябрь. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Туры в Турцию для курганцев, которые захотят улететь на отдых через Екатеринбург, обойдутся дешевле, чем туры в Сочи. Данная информация размещена на сайте федеральных туроператоров. На момент написания новости, минимальная стоимость туров в Турцию на семь дней для двух человек, которые вылетят из Екатеринбурга 1 июня и будут питаться по системе «все включено», на сайтах крупнейших туроператоров России колебалась от 105 тысяч до 195 тысяч рублей. Стоимость такой же поездки в Сочи, по данным сайтов туроператоров, начиналась от 107 тысяч рублей. «Турция долгое время была высока в цене на майские праздники и на лето. Горящих туров не было, евро рос в цене. Сейчас они начали появляться и можно забронировать отдых по более привлекательной и доступной цене», — рассказала URA.RU гендиректор турагентства «Тропикана» Екатерина Абабкова. Она добавила, что отдых в Сочи у курганцев тоже пользуется спросом. «По сравнению с прошлым годом, курганцы стали активнее интересоваться путешествиями. Спрос на поездки в Сочи и Турцию вырос. Многие туристы стали спокойнее относиться к обстановке в России и за рубежом», — объяснили URA.RU в турагентстве Go! Touristic. Ранее стало известно, что курганцы откладывают зарубежный отпуск ради школьников. Уже летом они бронируют отели на октябрь и ноябрь.