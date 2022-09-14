Курганцы откладывают зарубежный отпуск ради школьников

Жители Кургана активно раскупают путевки в Турцию на период школьных каникул. Об этом URA.RU сообщила гендиректор турагентства «Тропикана» Екатерина Абабкова.
«Туристы еще в августе бронировали популярные отели Турции на октябрь и ноябрь. Особенно активно раскупаются даты школьных каникул, так как ближе к вылетам цены могут быть дороже, а выбор отелей будет ограничен», — рассказала Абабкова.
Она отметила, что не все отели работают круглый год, и не везде есть уличные бассейны с подогревом, поэтому многие гостиницы еще в августе перестали принимать заявки на заселение на сентябрь и начало октября. Абабкова добавила, что в ноябре — декабре курганцы предпочитают летать не в Турцию, а в Египет и ОАЭ.
Ранее представители агентства GO! Touristic сообщали URA.RU, что в этом сезоне по сравнению с прошлым годом курганцы стали покупать путевки в Турцию примерно в полтора раза чаще. Также повышение спроса на путевки в Турцию заметили и в Перми.
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