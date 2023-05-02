02 мая 2023

В курганском селе эвакуируют жителей из-за пожаров. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожар в Логоушке. Курган, мчс, пожар, тушение, пожарные
В селе Озерное Звериноголовского округа Курганской области начался пожар Фото:

В селе Озерное Звериноголовского округа Курганской области началась эвакуация жителей из-за пожаров. Об этом сообщили представители пресс-службы МЧС России по Курганской области в telegram-канале ведомства.

«В превентивных целях администрацией проводится эвакуация населения, подготовлен пункт временного размещения в Звериноголовской школе. Фронт возгорания составляет 1,5 км. В ликвидации задействованы 84 человека и 10 единиц техники», — рассказали в ведомстве.

Ранее URA.RU писало, что в деревне Корнилово эвакуировали жителей из-за возгорания восьми домов. Из-за пожара в Варгашинском округе были также эвакуированы жители поселка Юрахлы. В деревне Логоушка от огня погибла 88-летняя жительница. Женщину эвакуировали, но она вернулась на место пожара.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В селе Озерное Звериноголовского округа Курганской области началась эвакуация жителей из-за пожаров. Об этом сообщили представители пресс-службы МЧС России по Курганской области в telegram-канале ведомства. «В превентивных целях администрацией проводится эвакуация населения, подготовлен пункт временного размещения в Звериноголовской школе. Фронт возгорания составляет 1,5 км. В ликвидации задействованы 84 человека и 10 единиц техники», — рассказали в ведомстве. Ранее URA.RU писало, что в деревне Корнилово эвакуировали жителей из-за возгорания восьми домов. Из-за пожара в Варгашинском округе были также эвакуированы жители поселка Юрахлы. В деревне Логоушка от огня погибла 88-летняя жительница. Женщину эвакуировали, но она вернулась на место пожара.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...