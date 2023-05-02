В курганском селе эвакуируют жителей из-за пожаров. Видео

03 мая 2023 в 16:25 Размер текста - 17 +

В селе Озерное Звериноголовского округа Курганской области начался пожар Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В селе Озерное Звериноголовского округа Курганской области началась эвакуация жителей из-за пожаров. Об этом сообщили представители пресс-службы МЧС России по Курганской области в telegram-канале ведомства. «В превентивных целях администрацией проводится эвакуация населения, подготовлен пункт временного размещения в Звериноголовской школе. Фронт возгорания составляет 1,5 км. В ликвидации задействованы 84 человека и 10 единиц техники», — рассказали в ведомстве. Ранее URA.RU писало, что в деревне Корнилово эвакуировали жителей из-за возгорания восьми домов. Из-за пожара в Варгашинском округе были также эвакуированы жители поселка Юрахлы. В деревне Логоушка от огня погибла 88-летняя жительница. Женщину эвакуировали, но она вернулась на место пожара.

В селе Озерное Звериноголовского округа Курганской области началась эвакуация жителей из-за пожаров. Об этом сообщили представители пресс-службы МЧС России по Курганской области в telegram-канале ведомства. «В превентивных целях администрацией проводится эвакуация населения, подготовлен пункт временного размещения в Звериноголовской школе. Фронт возгорания составляет 1,5 км. В ликвидации задействованы 84 человека и 10 единиц техники», — рассказали в ведомстве. Ранее URA.RU писало, что в деревне Корнилово эвакуировали жителей из-за возгорания восьми домов. Из-за пожара в Варгашинском округе были также эвакуированы жители поселка Юрахлы. В деревне Логоушка от огня погибла 88-летняя жительница. Женщину эвакуировали, но она вернулась на место пожара.