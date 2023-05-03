Появилось видео атаки беспилотников ВСУ на Кремль 03 мая 2023 в 16:52 Размер текста - 17 + Беспилотники ВСУ совершили попытку покушения на Владимира Путина Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Украина попыталась совершить покушение на Путина В сети появились кадры нападения двух беспилотников ВСУ на Кремль. В результате инцидента пострадавших нет. На кадрах заметен дым от одного из мест падения беспилотников. Атака произошла в ночное время суток. Ранее стало известно, что была предпринята попытка покушения на президента России Владимира Путина. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал данный инцидент спланированной террористической акцией. Момент атаки беспилотников Украины на Кремль Фото: соцсети Момент атаки беспилотников Украины на Кремль Фото: соцсети Момент атаки беспилотников Украины на Кремль Фото: соцсети В сети появились кадры нападения двух беспилотников ВСУ на Кремль. В результате инцидента пострадавших нет. На кадрах заметен дым от одного из мест падения беспилотников. Атака произошла в ночное время суток. Ранее стало известно, что была предпринята попытка покушения на президента России Владимира Путина. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал данный инцидент спланированной террористической акцией. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям