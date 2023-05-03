Появилось видео атаки беспилотников ВСУ на Кремль

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Владимир Путин на пленарном заседании форума АСИ. Москва, портрет, путин владимир
Беспилотники ВСУ совершили попытку покушения на Владимира Путина Фото:
новость из сюжета
Украина попыталась совершить покушение на Путина

В сети появились кадры нападения двух беспилотников ВСУ на Кремль. В результате инцидента пострадавших нет.

На кадрах заметен дым от одного из мест падения беспилотников. Атака произошла в ночное время суток.

Ранее стало известно, что была предпринята попытка покушения на президента России Владимира Путина. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал данный инцидент спланированной террористической акцией.

Момент атаки беспилотников Украины на Кремль
Момент атаки беспилотников Украины на Кремль
Фото:
Момент атаки беспилотников Украины на Кремль
Момент атаки беспилотников Украины на Кремль
Фото:
Момент атаки беспилотников Украины на Кремль
Момент атаки беспилотников Украины на Кремль
Фото:

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В сети появились кадры нападения двух беспилотников ВСУ на Кремль. В результате инцидента пострадавших нет. На кадрах заметен дым от одного из мест падения беспилотников. Атака произошла в ночное время суток. Ранее стало известно, что была предпринята попытка покушения на президента России Владимира Путина. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал данный инцидент спланированной террористической акцией.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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