Появилось видео атаки беспилотников ВСУ на Кремль

Беспилотники ВСУ совершили попытку покушения на Владимира Путина
новость из сюжетаУкраина попыталась совершить покушение на Путина
В сети появились кадры нападения двух беспилотников ВСУ на Кремль. В результате инцидента пострадавших нет.
На кадрах заметен дым от одного из мест падения беспилотников. Атака произошла в ночное время суток.
Ранее стало известно, что была предпринята попытка покушения на президента России Владимира Путина. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал данный инцидент спланированной террористической акцией.
Момент атаки беспилотников Украины на Кремль
Момент атаки беспилотников Украины на Кремль
Момент атаки беспилотников Украины на Кремль
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