В Челябинске не смогли продать имущество экс-депутата из Башкирии

Имущественный комплекс экс-депутата не смогли продать уже в четвертый раз Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске на торгах не смогли продать долю в компании «Космос» бывшего депутата Госдумы РФ от Башкортостана Марселя Юсупова. Как сообщается на федресурсе, торги признаны несостоявшимися.

«Торги по реализации доли М.Х. Юсупова в ООО „Космос“ признаны несостоявшимися. Доля составляет 34% в уставном капитале общества», — сообщается в уведомлении финуправляющего Юсупова Андрея Козлова.

Предприятие-банкрот владеет частью помещений отеля «ПаркСити» на улице Лесопарковой в Челябинске. Активы изначально продавали за 151,2 млн рублей. При этом часть марта и весь апрель стоимость еженедельно снижалась на 2% до цены отсечения в 136,08 млн рублей. Кроме гостиничных номеров в перечень собственности вошли бассейн, сауны, офисные помещения, техника и прочее. Прошедшие торги стали четвертой безуспешной попыткой реализовать имущество. Первые три были предприняты в 2019 году.

В середине мая кредиторов собирают по другому поводу, связанному с гостиницей. Представителей просят высказаться о том, как голосовать в конце месяца на общем собрании участников «Космоса». Учредители намерены рассмотреть вопрос о реновации восьмого этажа гостиницы «ПаркСити». Деньги на ремонт предполагают использовать из средств, поступающих в конкурсную массу от сдачи в аренду залогового имущества. Для проведения работ требуется порядка десяти миллионов рублей.

Юсупов родился в Челябинске. Бывший парламентарий является сыном Хариса Юсупова, работавшего тренером сборных команд СССР по дзюдо. Полномочия депутата в Госдуме РФ Юсупов-младший исполнял в период с 2007 по 2016 годы.