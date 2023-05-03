Пугачева прилетела в Москву 03 мая 2023 в 17:23 Размер текста - 17 + Алла Пугачева может посетить прощание с модельером Валентином Юдашкиным Фото: СС BY-SA 4.0 / Сергей Серебро / Народные новости Витебска. Российская певица Алла Пугачева прилетела в Москву. Цель визита в российскую столицу может подразумевать посещение прощания с модельером Валентином Юдашкиным. Об этом рассказала помощница певицы Елена Чупракова. «Певица Алла Пугачева прилетела в Москву», — передает слова Чупраковой ТАСС. Она добавила, что пока не знает, посетит ли российская певица прощание с ушедшим из жизни модельером Валентином Юдашкиным. Прощание намечено на 6 мая. В феврале 2022 года Пугачева покинула Россию вместе со своими детьми. В декабре 2023 певица вместе со своим мужем Максимом Галкиным (признан минюстом РФ иноагентом) необоснованно получили гражданство Израиля. Российская певица Алла Пугачева прилетела в Москву. Цель визита в российскую столицу может подразумевать посещение прощания с модельером Валентином Юдашкиным. Об этом рассказала помощница певицы Елена Чупракова. «Певица Алла Пугачева прилетела в Москву», — передает слова Чупраковой ТАСС. Она добавила, что пока не знает, посетит ли российская певица прощание с ушедшим из жизни модельером Валентином Юдашкиным. Прощание намечено на 6 мая. В феврале 2022 года Пугачева покинула Россию вместе со своими детьми. В декабре 2023 певица вместе со своим мужем Максимом Галкиным (признан минюстом РФ иноагентом) необоснованно получили гражданство Израиля. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям