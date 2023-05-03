Российская певица Алла Пугачева прилетела в Москву. Цель визита в российскую столицу может подразумевать посещение прощания с модельером Валентином Юдашкиным. Об этом рассказала помощница певицы Елена Чупракова.
«Певица Алла Пугачева прилетела в Москву», — передает слова Чупраковой ТАСС. Она добавила, что пока не знает, посетит ли российская певица прощание с ушедшим из жизни модельером Валентином Юдашкиным. Прощание намечено на 6 мая.
В феврале 2022 года Пугачева покинула Россию вместе со своими детьми. В декабре 2023 певица вместе со своим мужем Максимом Галкиным (признан минюстом РФ иноагентом) необоснованно получили гражданство Израиля.
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