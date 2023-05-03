Зеленский заявил, что ВСУ скоро пойдут в наступление

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Начало наступления ВСУ уже близко, заявил Владимир Зеленский Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украинская армия вскоре перейдет в наступление, а затем получит от Запада самолеты. Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

«Скоро ВСУ перейдут в наступление», — передает слова Зеленского Euronews. Он добавил, что после начала наступления Запад должен принять решение о начале поставок истребителей на Украину.

Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что украинские власти ввели в Херсоне комендантский час. Такое решение может быть связано с приближающимся началом контрнаступлением ВСУ.

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Украинская армия вскоре перейдет в наступление, а затем получит от Запада самолеты. Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский. «Скоро ВСУ перейдут в наступление», — передает слова Зеленского Euronews. Он добавил, что после начала наступления Запад должен принять решение о начале поставок истребителей на Украину. Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что украинские власти ввели в Херсоне комендантский час. Такое решение может быть связано с приближающимся началом контрнаступлением ВСУ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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