Зеленский заявил, что ВСУ скоро пойдут в наступление 03 мая 2023 в 17:31 Размер текста - 17 + Начало наступления ВСУ уже близко, заявил Владимир Зеленский Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинская армия вскоре перейдет в наступление, а затем получит от Запада самолеты. Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский. «Скоро ВСУ перейдут в наступление», — передает слова Зеленского Euronews . Он добавил, что после начала наступления Запад должен принять решение о начале поставок истребителей на Украину. Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что украинские власти ввели в Херсоне комендантский час. Такое решение может быть связано с приближающимся началом контрнаступлением ВСУ. Украинская армия вскоре перейдет в наступление, а затем получит от Запада самолеты. Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский. «Скоро ВСУ перейдут в наступление», — передает слова Зеленского Euronews. Он добавил, что после начала наступления Запад должен принять решение о начале поставок истребителей на Украину. Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что украинские власти ввели в Херсоне комендантский час. Такое решение может быть связано с приближающимся началом контрнаступлением ВСУ. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям