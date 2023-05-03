Зеленский заявил, что ВСУ скоро пойдут в наступление

Начало наступления ВСУ уже близко, заявил Владимир Зеленский
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Украинская армия вскоре перейдет в наступление, а затем получит от Запада самолеты. Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский.
«Скоро ВСУ перейдут в наступление», — передает слова Зеленского
Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что украинские власти ввели в Херсоне комендантский час. Такое решение может быть связано с приближающимся началом контрнаступлением ВСУ.
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