Советник Пушилина связал комендантский час в Херсоне с контрнаступлением ВСУ

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Вооруженные силы Украины. stock, ВСУ, украинские военные, stock
Комендантский час в Херсоне может быть предвестником контрнаступления ВСУ, завил Ян Гагин Фото:
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Объявленный украинскими властями в Херсоне комендантский час с 5 по 8 мая может говорить о скором начале контрнаступления ВСУ на херсонском направлении. С таким мнением выступил советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин.

«Объявленный Украиной в Херсоне комендантский час можно связать с подготовкой к контрнаступлению ВСУ», — заявил Гагин в эфире телеканала «Россия 1». Он добавил, что таким образом украинские власти минимизируют риск того, что кто-либо из местных жителей заметит передвижение частей ВСУ и передаст эту информацию российской стороне. Также данное решение может направлено исключительно на продолжение информационной игры, но то, что наступление ВСУ вскоре должно начаться сомнению не подлежит, заключил Гагин.

Ранее губернатор подконтрольной Украине территории Херсонской области Александр Прокудин выступил с обращением к жителям правого берега Херсона, в котором было требование об эвакуации. Комендантский час в Херсоне продлиться с 20:00 по московскому времени 5 мая до 06:00 8 мая, передает RT.

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Объявленный украинскими властями в Херсоне комендантский час с 5 по 8 мая может говорить о скором начале контрнаступления ВСУ на херсонском направлении. С таким мнением выступил советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин. «Объявленный Украиной в Херсоне комендантский час можно связать с подготовкой к контрнаступлению ВСУ», — заявил Гагин в эфире телеканала «Россия 1». Он добавил, что таким образом украинские власти минимизируют риск того, что кто-либо из местных жителей заметит передвижение частей ВСУ и передаст эту информацию российской стороне. Также данное решение может направлено исключительно на продолжение информационной игры, но то, что наступление ВСУ вскоре должно начаться сомнению не подлежит, заключил Гагин. Ранее губернатор подконтрольной Украине территории Херсонской области Александр Прокудин выступил с обращением к жителям правого берега Херсона, в котором было требование об эвакуации. Комендантский час в Херсоне продлиться с 20:00 по московскому времени 5 мая до 06:00 8 мая, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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