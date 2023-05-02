Участники СВО смогут получить тюменские выплаты без прописки

03 мая 2023 в 19:39 Размер текста - 17 +

Тюменские выплаты для мобилизованных смогут получить жители без прописки в регионе Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Участники СВО смогут получить тюменскую выплату в 100 тысяч рублей, не имея прописки в регионе. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Моор. «Теперь дополнительная мера поддержки распространяется на всех, кто заключил контракт на военную службу в наших пунктах отбора. Раньше на выплату могли рассчитывать только жители области. Сейчас прописка роли не играет», — сообщил губернатор. Единовременные выплаты для тюменских мобилизованных утвердили в июле 2022 года. Ранее на них могли рассчитывать только жители Тюменской области.

Участники СВО смогут получить тюменскую выплату в 100 тысяч рублей, не имея прописки в регионе. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Моор. «Теперь дополнительная мера поддержки распространяется на всех, кто заключил контракт на военную службу в наших пунктах отбора. Раньше на выплату могли рассчитывать только жители области. Сейчас прописка роли не играет», — сообщил губернатор. Единовременные выплаты для тюменских мобилизованных утвердили в июле 2022 года. Ранее на них могли рассчитывать только жители Тюменской области.