МО: ядерное сдерживание носит оборонительный характер и направлено на защиту РФ

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Деятельность России в области ядерного сдерживания направлено на защиту суверенитета, заявили в Минобороны Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Деятельность России в области ядерного сдерживания продолжает опираться на оборонительный характер и защиту суверенитета страны. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

«Деятельность России в области ядерного сдерживания носит оборонительный характер», — передает telergam-канал Минобороны. Там добавили, что помимо оборонительного характера ядерное сдерживание направлено на защиту российских территории и суверенитета.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия будет в силах ответить ядерным ударом на агрессию Запада и западным политикам стоит трезво оценивать военные способности РФ. На официальном сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с требованием убедить США в размещении ядерного оружия на территории Украины, которое должно быть направлено на Россию, передает «Утро.ру».

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Деятельность России в области ядерного сдерживания продолжает опираться на оборонительный характер и защиту суверенитета страны. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «Деятельность России в области ядерного сдерживания носит оборонительный характер», — передает telergam-канал Минобороны. Там добавили, что помимо оборонительного характера ядерное сдерживание направлено на защиту российских территории и суверенитета. Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия будет в силах ответить ядерным ударом на агрессию Запада и западным политикам стоит трезво оценивать военные способности РФ. На официальном сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с требованием убедить США в размещении ядерного оружия на территории Украины, которое должно быть направлено на Россию, передает «Утро.ру».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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