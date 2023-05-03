МО: ядерное сдерживание носит оборонительный характер и направлено на защиту РФ

03 мая 2023 в 20:33 Размер текста - 17 +

Деятельность России в области ядерного сдерживания направлено на защиту суверенитета, заявили в Минобороны Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Деятельность России в области ядерного сдерживания продолжает опираться на оборонительный характер и защиту суверенитета страны. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «Деятельность России в области ядерного сдерживания носит оборонительный характер», — передает telergam-канал Минобороны. Там добавили, что помимо оборонительного характера ядерное сдерживание направлено на защиту российских территории и суверенитета. Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия будет в силах ответить ядерным ударом на агрессию Запада и западным политикам стоит трезво оценивать военные способности РФ. На официальном сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с требованием убедить США в размещении ядерного оружия на территории Украины, которое должно быть направлено на Россию, передает «Утро.ру».

Деятельность России в области ядерного сдерживания продолжает опираться на оборонительный характер и защиту суверенитета страны. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «Деятельность России в области ядерного сдерживания носит оборонительный характер», — передает telergam-канал Минобороны. Там добавили, что помимо оборонительного характера ядерное сдерживание направлено на защиту российских территории и суверенитета. Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия будет в силах ответить ядерным ударом на агрессию Запада и западным политикам стоит трезво оценивать военные способности РФ. На официальном сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с требованием убедить США в размещении ядерного оружия на территории Украины, которое должно быть направлено на Россию, передает «Утро.ру».