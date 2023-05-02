Кулеба объяснил, что нужно Украине для получения F-16

Украина получит истребители F-16 в зависимости от результатов весеннего контрнаступления. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
«Мы получим самолеты F-16. Вопрос времени. <…> Думаю, решение о предоставлении истребителей будет привязано к результатам контрнаступления», — пояснил Дмитрий Кулеба в эфире украинской телепрограммы «Завтрак с «1+1». Он отметил, что если бы Украина получила истребители сейчас, контрнаступление было бы более эффективным.
Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что подготовка к наступлению вышла на «финишную прямую». В свою очередь, полковник в отставке, военный обозреватель Виктор Литовкин в разговоре с корреспондентом URA.RU заявил, что Украина пытается использовать контрнаступление только в качестве психологического фактора.
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