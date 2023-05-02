Rutube потребовал от курганца доказать, что Чехов умер. Видео

03 мая 2023 в 21:45 Размер текста - 17 +

Чехов умер более ста лет назад, при этом Rutube все равно потребовал справку о смерти для публикации курганцем прочтения его рассказа Фото: Александр Мамаев © URA.RU От курганского фотографа и главного редактора газеты «Курган и Курганцы» Александра Алпаткина видеоплатформа Rutube потребовала доказать, что писатель Антон Чехов умер. Об этом журналист сообщил в подкасте YouTube-канала tell me, который ведет директор коммуникационной группы «БункерМедиа» Евгений Катайцев. «Я хотел загрузить запись авторского прочтения рассказа Чехова. Сначала видео было на модерации, потом пришло уведомление, что контент отклонен из-за нарушения авторских прав. На запрос в техподдержке ответили, что нужны документы, подтверждающие смерть Чехова. Хотя спустя 70 лет со смерти автора произведение становится общественным достоянием и это указано в правилах сайта. Не знаю как они планируют развивать платформу и где мне взять документы на писателя, который давно умер. При этом другие „цветные“ программы у них без проблем размещаются», — рассказал Алпаткин в подкасте. URA.RU удалось связаться только с техподдержкой Rutube. Там сказали, что нужно прислать видео, с которым возникли сложности для повторной проверки. Ранее URA.RU писало, что Rutube заплатит 30 миллиардов, чтобы догнать YouTube. Видеохостинг планирует догнать своего прямого конкурента по ключевым техническим показателям. Также Rutube запустил акцию, которая направлена на очищение российских городов от нецензурных надписей. Любой желающий может сфотографировать нежелательную надпись, отправить заявку и компания займется ее ликвидированием. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

От курганского фотографа и главного редактора газеты «Курган и Курганцы» Александра Алпаткина видеоплатформа Rutube потребовала доказать, что писатель Антон Чехов умер. Об этом журналист сообщил в подкасте YouTube-канала tell me, который ведет директор коммуникационной группы «БункерМедиа» Евгений Катайцев. «Я хотел загрузить запись авторского прочтения рассказа Чехова. Сначала видео было на модерации, потом пришло уведомление, что контент отклонен из-за нарушения авторских прав. На запрос в техподдержке ответили, что нужны документы, подтверждающие смерть Чехова. Хотя спустя 70 лет со смерти автора произведение становится общественным достоянием и это указано в правилах сайта. Не знаю как они планируют развивать платформу и где мне взять документы на писателя, который давно умер. При этом другие „цветные“ программы у них без проблем размещаются», — рассказал Алпаткин в подкасте. URA.RU удалось связаться только с техподдержкой Rutube. Там сказали, что нужно прислать видео, с которым возникли сложности для повторной проверки. Ранее URA.RU писало, что Rutube заплатит 30 миллиардов, чтобы догнать YouTube. Видеохостинг планирует догнать своего прямого конкурента по ключевым техническим показателям. Также Rutube запустил акцию, которая направлена на очищение российских городов от нецензурных надписей. Любой желающий может сфотографировать нежелательную надпись, отправить заявку и компания займется ее ликвидированием.